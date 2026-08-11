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Trânsito

Vila Velha: trecho interditado da Champagnat pode ser liberado até domingo

Publicado em

11 ago 2026 às 05:54
Trecho em obras na Champagnat pode ser liberado até domingo (16) Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

O trecho em obras da Avenida Champagnat, na Praia da Costa, poderá ser liberado para o trânsito de veículos até domingo (16). A informação é da Prefeitura de Vila Velha. A interdição da via acontece entre as ruas Inácio Higino e São Paulo. Os desvios e a sinalização permanecem no local até a conclusão do serviço, que acontece no Canal da Costa, debaixo da Terceira Ponte.


Nesta quarta-feira (12), a Secretaria de Obras do município inicia a execução da base para pavimentação do trecho interditado. O serviço será realizado onde foram instaladas as novas galerias de macrodrenagem do canal. Após a conclusão da base, será executada a pavimentação asfáltica para posterior liberação do trânsito.


A previsão é que a preparação da base leve de um a dois dias. Na sequência, será realizado o asfaltamento da pista. Segundo a prefeitura, o cronograma poderá sofrer alterações conforme as condições climáticas, principalmente em caso de chuva, desta


No local da antiga ponte da Avenida Champagnat foram instaladas duas galerias de macrodrenagem no interior do canal. Após a implantação das estruturas e a concretagem, o trecho recebeu aterro para permitir a recomposição da via.


A nova travessia segue o mesmo padrão executado nas avenidas Castelo Branco e Dom Jorge de Menezes, que também receberam novas estruturas durante as obras de tamponamento do Canal da Costa.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Pontal de Camburi

Área de lazer perto da Ponte da Passagem, em Vitória, será entregue no sábado (15)

Publicado em 11/08/2026 às 06:08
O local ganhou pista de skate, parque kids (foto), pet park, atracadouro e rampa para os barcos Divulgação/Prefeitura de Vitória

As obras de urbanização realizadas na altura da Ponte da Passagem, em Pontal de Camburi, Vitória, serão entregues no sábado (15). O local ganhou pista de skate, parque kids, pet park, atracadouro e rampa para os barcos.


Segundo a prefeitura, essa é a primeira etapa da requalificação das orlas de Andorinhas, Pontal de Camburi e Santa Luzia, que são parte do programa "Vitória de Frente para o Mar".

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Visita inusitada

Tamanduá é encontrado dentro de casa e surpreende moradores em Aracruz

Publicado em 10/08/2026 às 21:49

Um tamanduá foi encontrado dentro de uma residência e surpreendeu moradores do bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. 


O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30 desta segunda-feira (10) e fez o resgate do animal. Segundo a corporação, após ser retirado da residência, o mamífero foi devolvido ao habitat natural.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Maconha e cocaína

Dez quilos de drogas são encontrados em tonel enterrado em Cariacica

Publicado em 10/08/2026 às 21:30

Cerca de dez quilos de drogas foram encontrados dentro de um tonel enterrado em um um terreno em Flexal II, em Cariacica, nesta segunda-feira (10). No recipiente estavam 11 tabletes de maconha, 3.332 pinos de cocaína e 1.433 buchas de maconha. Ninguém foi detido. 


Segundo o tenente Neris, da Polícia Militar, o local era usado apenas para esconder as drogas. A suspeita é de que os traficantes enterravam o material longe de casas e de locais movimentados para dificultar a ação da polícia.


"Os traficantes guardam as drogas onde não tem ninguém. O criminoso geralmente vai lá, busca o entorpecente e leva até um ponto de tráfico para poder vender. Eles colocam longe de casas e locais movimentados para não haver nenhuma prisão", explicou. (Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Noroeste do ES

Corpo é encontrado boiando no Rio Doce, em Colatina

Publicado em 10/08/2026 às 18:59
Resgate de corpo no Rio Doce em Colatina
Resgate de corpo no Rio Doce em Colatina Leitor A Gazeta

Um corpo foi encontrado boiando no Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (10). O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados.


Ainda não há informações sobre o sexo da vítima nem se havia marcas de violência no corpo. Após ser retirado da água, o corpo ficou aos cuidados da Polícia Científica.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Acidente

Caminhonete cai em ribanceira e motorista fica ferido em Colatina

Publicado em 10/08/2026 às 18:20
Caminhonete cai em ribanceira e motorista fica ferido em Colatina
Caminhonete cai em ribanceira e motorista fica ferido em Colatina Leitor A Gazeta

Uma caminhonete caiu de uma ribanceira em um acidente na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pela Polícia Militar. 


Após ser retirado do veículo, o condutor foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente e o estado de saúde da vítima não foram divulgados.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
BR 101

Homem é detido com haxixe e lança-perfume durante viagem em família no ES

Publicado em 10/08/2026 às 18:04
PRF apreende haxixe e quatro litros de lança-perfume durante abordagem na BR-101, em Mimoso do Sul
Drogas apreendidas durante abordagem na BR 101 Divulgação/ PRF

Uma viagem em família terminou com a detenção de um homem na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 510 gramas de haxixe e quatro litros de uma substância conhecida como “lança-perfume” estavam escondidos no porta-malas do carro. 


O motorista viajava com a esposa, o filho do casal, de seis meses, a sogra e uma cuidadora da criança. De acordo com a PRF, após os policiais encontrarem as drogas, o homem admitiu que era o dono do material. Ele contou que havia comprado os entorpecentes no Rio de Janeiro e que os levaria para Cachoeiro de Itapemirim, onde mora.


Ainda segundo a polícia, o homem afirmou que as drogas seriam usadas por ele e também compartilhadas com amigos. O motorista recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem tenta atualizações sobre o encaminhamento dado ao detido. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Reconhecimento facial

Foragido por roubo é preso em frente a supermercado na Praia do Canto

Publicado em 10/08/2026 às 17:45
Foragido foi preso pela Guarda Municipal na Praia do Canto, em Vitória
Foragido foi preso pela Guarda Municipal na Praia do Canto, em Vitória Divulgação/Guarda de Vitória

Um homem foragido da Justiça por roubo qualificado foi preso pela Guarda Municipal de Vitória em frente a um supermercado na Praia do Canto, na tarde desta segunda-feira (10). 


Segundo a corporação, ele foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial e tinha um mandado de prisão em aberto, com pena de oito anos a cumprir, por um crime cometido em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


Ainda conforme a Guarda, o homem já havia sido preso outras quatro vezes, por falsidade ideológica e roubo. O nome do preso não foi divulgado. 

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Investigação

Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça em ponte de Cachoeiro

Publicado em 10/08/2026 às 14:12

Um homem foi encontrado morto com um ferimento na cabeça em uma ponte de pedestres que liga os bairros Baiminas e Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (9). A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.


Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou o óbito. Nenhum suspeito foi localizado. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. 


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Devolvido à natureza

Bicho-preguiça é resgatado às margens da BR 101 em São Mateus; vídeo

Publicado em 10/08/2026 às 13:58

Um bicho-preguiça foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às margens da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e devolvido à natureza na manhã desta segunda-feira (10). Segundo a corporação, o animal estava muito próximo à faixa de circulação de veículos e corria risco de ser atropelado.


Os policiais retiraram o bicho-preguiça da área de risco e o soltaram em um trecho de mata afastado do fluxo de veículos. A Ecovias Capixaba também foi acionada e informou que enviaria uma equipe especializada ao local para verificar a situação e acompanhar o animal.


A PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar por trechos da BR 101 cercados por áreas de mata. Ao avistar um animal silvestre próximo à pista, a recomendação é reduzir a velocidade com cautela e evitar buzina ou farol alto, para não assustá-lo. Em caso de necessidade de resgate especializado de animais silvestres na BR 101, a concessionária pode ser acionada pelo telefone e WhatsApp 0800 7701 101.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Incêndio atinge vegetação e assusta moradores de aldeia indígena em Aracruz

Publicado em 10/08/2026 às 12:19

Um incêndio em uma área de vegetação assustou moradores da aldeia indígena Areal, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (9). Segundo o cacique Jonas, o fogo começou após alguém colocar fogo em um pasto e se espalhou para uma grota, área de mata com vegetação mais baixa e rala, às margens de um rio.


De acordo com o cacique, as chamas não chegaram às casas, mas atingiram a vegetação próxima ao córrego e às nascentes. Imagens registradas pelos moradores mostram o céu avermelhado e as chamas altas durante o incêndio.


O fogo foi controlado pela brigada de incêndio da Suzano. Em nota, a empresa informou que enviou um caminhão-pipa e uma caminhonete 4x4 equipada para auxiliar no combate às chamas. A comunidade ficou em alerta durante o incêndio devido à proximidade das chamas com a área onde vivem os moradores. Não houve registro de pessoas feridas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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