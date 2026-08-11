Cordel Político: a incrível saga eleitoral de Sérgio Meneguelli

Apresentamos a incrível saga eleitoral de Sérgio Meneguelli:





Meu senhor e minha senhora,

Entrem por nosso portal,

Porque eu lhes conto agora

Uma saga eleitoral

Marcada por muita emoção

Requintes de traição

Que ele sentiu na pele

Ele, o tal “maior prefeito”

Digamos seu nome direito:

É Serginho Meneguelli





Nascido em Colatina

Na humildade, sem berço,

O trabalho foi sua sina

Desde o difícil começo

Moacyr Dalla, seu “padrinho”,

Lhe deu, ainda menino,

Emprego no seu cartório

Limpando o chão, o banheiro

Servindo de faxineiro

Ao político notório





E, pouco mais que um moleque,

Nasceu a improvável amizade

Com a maravilhosa Elke

Então uma celebridade

Jurada de Silvio e Chacrinha,

Das perucas, a rainha

Pra ele, maior que Madonna

O Serginho, em pouco tempo,

Viu-se produzindo eventos

Como a Festa do Cafona





Mas também pra coisa séria

Dirigiu sua atenção

Pra políticas matérias

Encontrou inclinação

Atuando no plenário

Empilhou mandatos vários

Até se tornou presidente

Da local Casa de Leis

Chamando a atenção de vez

Pelo estilo diferente





Em dois mil e dezesseis,

Lançou-se a maior altura

Digo, franco, a vocês:

Muitos acharam loucura

Começou como azarão

Mas venceu a eleição

E chegou à prefeitura!

Para um único mandato

Eis o seu grande salto

Ganhou bastante estatura





O mandato propriamente?

Nada espetacular

Mas, de modo surpreendente,

Converteu-se em popstar

Pelas redes sociais

Seus vídeos viraram virais

Um prefeito “como a gente”

Pinta os bancos de praça

Jardina canteiro de graça

De bike vai pro batente





Com tanta repercussão

Os caciques partidários

Entraram em competição

Recebeu convites vários

Até que há uns seis anos

Entrou no Republicanos

Partido conservador

(Do Crivella e não é segredo:

Também do Edir Macedo)

Entrou para ser senador!





Tudo ia bem nos trilhos

Até que nos deu entrevista

Que da crise foi gatilho

Tumulto a perder de vista

“Conservador, não sou nada

E essa coisa de bancada

Da Bíblia lá no Congresso

Nem sequer tinha que haver…”

Crivella no Rio, a seu ver,

Não fez o menor sucesso





“Igrejas demais no país.

Isso divide os cristãos!”

Pros gays, direitos civis?

“Mas é claro, por que não?”

Ele abriu sua opinião

E até tem muita razão

O problema é que as bandeiras

Do partido eram inversas

Não gostou dessa conversa

O pastor Marcos Pereira





Cavalo de pau, pirueta:

Deputado Erick Musso

Disputaria o Anchieta

Mas alterou o percurso

Serginho, de mãos atadas,

Ouviu a pedra cantada:

“Escuta, para o Senado

Nosso candidato é Erick

Porém, não se desespere,

Você pode ser deputado!”





Pensou: “É o que me resta”

E digo a vocês, minha plateia:

Nas urnas, fez ele a festa

Na disputa à Assembleia

Deputado mais votado

Da história deste estado!

O mandato, propriamente,

Foi sem destaques nem danos

Passou por lá quatro anos

Bastante discretamente





Mas o plano só foi adiado:

Agora, em vinte e seis,

O sonho outrora frustrado

Voltou com tudo outra vez

Disputar pra senador

É o que quer, sim, senhor!

Desta vez não abria mão

E então se vacinou

E no PSD assinou

A nova filiação





Pra isso, vejam vocês!

Foi com Renzo até Kassab

"Na fé de que, desta vez,

Tudo bem pra mim acabe..."

Só tinha de abrir o olho

E pôr as barbas de molho

Sem poder marcar bobeira

Tinha de ficar esperto

Pra escapar do risco certo

De levar nova rasteira





Lá pra meados de maio,

Disse o prefeito Renzo:

"Vamos no mesmo balaio

Com o prefeito Lorenzo!"

Acontece que ali

(Manato, Maguinha, Evair...)

Pouco espaço, muita gente

Meneguelli ali não coube

Mas disso ele só soube

Um pouco mais para a frente





O senador do PL

Impôs sua filha, Maguinha,

E vetou o nome dele

Espaço ali já não tinha

Renzo, pressionado à beça,

Tinha lhe feito a promessa

E ainda queria emplacar

De vice a primeira-dama

Buscou, então, outra cama

Pro PSD se esticar





Bateu lá na Residência

Oficial do Ferraço

Teve uma audiência

E chegou pedindo espaço:

“Na chapa oficial,

Lívia e Serginho, que tal?”

Mas, com a chapa já montada,

Um “não” muito educado

Ouviu Renzo de Ricardo

E pegou de volta a estrada





Voltou para Pazolini

E já tava tudo armado:

PSD com esse time

Lívia vice, do seu lado

Só que calma, muita calma...

Serginho tinha uma arma!

“Renzo é ‘homem de palavra’

E não vai ter traição

Hoje não! Desta vez, não!

Com minha astúcia não contava!”





“Se eu tomo outra banda,

Aguardem em vinte e oito

Em dois anos, minha vingança:

Eu venho prefeito de novo!”

Com a espada na cabeça,

Renzo cumpriu-lhe a promessa

Deu a ele a legenda

Chapa avulsa ao Senado

Nome na ata, assinado

Resolvida a contenda





Esta história termina

Onde teve seu começo

Lá mesmo, em Colatina

Pois, é claro, houve um preço:

Apoio já declarado

Por Serginho, antecipado,

Para Renzo, em dois anos

Enquanto Lívia pensa:

Ser deputada compensa?

Por ora, caia o pano...