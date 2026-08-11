Renan Santos: por que parte da Faria Lima embarcou no discurso radical do candidato estreante em eleições

"O Caiado está no banco de reservas, o Zema vem 'mineirinho' por fora, e eu tenho um viés pelo Renan, que eu acho que é uma novidade que tem no país, e que as pessoas subestimam o tamanho do MBL, que é maior do que a campanha do Flávio", afirmou. "O Renan é um CEO e tem uma militância muito engajada, então é uma novidade muito diferente que temos hoje."