Área de lazer perto da Ponte da Passagem, em Vitória, será entregue no sábado (15)

O trecho em obras da Avenida Champagnat, na Praia da Costa, poderá ser liberado para o trânsito de veículos até domingo (16). A informação é da Prefeitura de Vila Velha. A interdição da via acontece entre as ruas Inácio Higino e São Paulo. Os desvios e a sinalização permanecem no local até a conclusão do serviço, que acontece no Canal da Costa, debaixo da Terceira Ponte.





Nesta quarta-feira (12), a Secretaria de Obras do município inicia a execução da base para pavimentação do trecho interditado. O serviço será realizado onde foram instaladas as novas galerias de macrodrenagem do canal. Após a conclusão da base, será executada a pavimentação asfáltica para posterior liberação do trânsito.





A previsão é que a preparação da base leve de um a dois dias. Na sequência, será realizado o asfaltamento da pista. Segundo a prefeitura, o cronograma poderá sofrer alterações conforme as condições climáticas, principalmente em caso de chuva, desta





No local da antiga ponte da Avenida Champagnat foram instaladas duas galerias de macrodrenagem no interior do canal. Após a implantação das estruturas e a concretagem, o trecho recebeu aterro para permitir a recomposição da via.





A nova travessia segue o mesmo padrão executado nas avenidas Castelo Branco e Dom Jorge de Menezes, que também receberam novas estruturas durante as obras de tamponamento do Canal da Costa.