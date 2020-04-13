BBB 20: 10 melhores momentos de Gizelly na casa mais vigiada do Brasil

Gizelly na Festa 1001 Noites Crédito: Reprodução/ TV Globo

A sister Gizelly Bicalho foi indicada ao paredão do "Big Brother Brasil 20" na noite do domingo (12). Com o resultado da berlinda marcado para terça-feira (14), os dias da capixaba podem estar contados no jogo. A advogada, que disputa a permanência na casa ao lado de Babu e Mari, passou por muitos momentos marcantes em sua trajetória no reality.

Cheia de falas engraçadas e explosões de tristeza e euforia, foi considerada espontânea pelo público, agitando o Twitter do lado de cá. Selec ionamos as 10 melhores passagens da capixaba no reality até o momento.

APENAS GIGI FURACÃO

Em roda de conversa com os brothers, a advogada falou sobre o julgamento das pessoas a respeito da sua sexualidade em diferentes fases de sua vida. Afirmou que já esteve na dúvida se era lésbica. A polêmica sobre a sister gostar de meninos, meninas ou ambos foi um dos assuntos mais comentados sobre o BBB20. Teve quem shipasse ela com Marcela, Prior e até Rafa. Independente dos rótulos que lhe foram dados, Gizelly afimou: "Nem puta, nem santa, apenas Gigi Furacão".

esse vídeo da gizelly dizendo que achava que era lésbica em uma fase da sua vida é um dos melhores



Gigi: sou apenas uma pessoa, nem puta, nem santa, apenas gigi furacão KKKKKKKKKKK EU AMO ESSA MULHER. #BBB20



SAFADOS DA GIGI FURACÃOpic.twitter.com/mz586zWPTO — Apenas Comentei ? #BBB20 #RedeBBB #BBB2O2O (@Apenas_Comentei) February 23, 2020

ESCAPOU

Uma das passagens mais icônicas, que virou meme nas redes, foi o momento de flatulência de Gizelly no confessionário, durante o raio-x. Ela também protagonizou outras cenas do gênero. Na mesa da cozinha, todos correram após um momento de gases da capixaba. "Salve-se quem puder!", brincou Gabi.

A gi peidando no confessionario meu deus do ceu que mulher HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH #bbb20 pic.twitter.com/C2b6o2JfB9 — Babi (@babi) March 5, 2020

a gizelly peidou e saiu todo mundo correndo kkkkkkkkkkkkkkk eu tô chorando pic.twitter.com/Ku64lMY0yM — alane (@dettailsxanitta) March 1, 2020

SÓ AZAR

Ao demorar a sair do labirinto de uma prova do líder em que fazia dupla com Marcela, Gizelly se estressou "Tenho azar no amor, azar no jogo, azar em tudo!", declarou estressada alegando não conseguir ganhar nada. A internet, como de costume, caiu na risada com suas falas cheias de expressão.

A GIZELLY CHORANDO E GRITANDO: AZAR NO JOGO, AZAR NO AMOR, AZAR EM TUDOOOO!!



HAHAHAHHAHAAHA GIZELLY É UM ÍCONE!



#BBB20 pic.twitter.com/14KSue3Iui — Edu ??????? (@Evcoments) March 6, 2020

DO SEU BEIJO EU GOSTO

Prior e Gizelly protagonizaram o primeiro beijo da edição, na festa "Gatos e Ratos". Desde então, os dois brincaram com a situação. Rivais dentro do jogo até a saída do arquiteto, os dois permaneceram entre farpas e risadas.

"Não gosto muito do seu jogo, mas eu gosto do seu beijo" (Bicalho, Gizelly)



E aí?? Quem shippa??? ?? #RedeBBB #BBB20 pic.twitter.com/Hmq1BIwboU — Big Brother Brasil (@bbb) April 1, 2020

CHORANDO E COMENDO

Bêbada, Gizelly chorou enquanto comia agachada em um canto, se sentindo sozinha, após Marcela ter beijado Daniel numa das festas da casa. "Quero ficar sozinha", falou para a amiga, que declarou que a advogada estaria sempre em primeiro lugar. A teoria de que a situação teria sido gerada por ciúme amoroso ficou por conta dos internautas que shipavam Gicela.

esse vídeo da gizelly chorando pela marcela ter beijado o daniel ao som de anna julia vai ser sempre a melhor coisa desse bbb pic.twitter.com/lqSwJqIjal — ? (@oursamorim) March 20, 2020

gizelly chorando e comendo é o meu espirito animal pic.twitter.com/evbKLOIm1m — leticia (@merIexiegrey) February 15, 2020

PAPEL DE TROUXA

No dia após a festa, Gizelly se arrependeu de sua posição diante da proximidade de Marcela e Daniel. Soltou mais uma de suas frases icônicas no jogo. "Brasil, espero que vocês tenham gostado hoje do meu papel de trouxa".

Pérolas da Gizelly:



"brasil espero que vocês tenham gostado hoje do meu papel de trouxa''



"GIZELLY BICALHO NO IG"https://t.co/g2rk1DvXNR



pic.twitter.com/mFlx04MVqt — E vamos de BBB ?? (@lmjtrue1) February 18, 2020

SANGUE , FOGO E LABAREDA

A frase virou marca registrada da Gizelly no jogo, passando a ser usada pelos seus fans em nomes de perfis em redes sociais e em postagens sobre a sister.

"Sangue fogo e labareda" kkkkkkkk ela cuspindo a cerveja depois kkkkkkkk ÍCONE #BBB20 #gicela pic.twitter.com/zyIozfU4nd — Talvez um pouco forçada, mas forçada?? (@eduardaolivarix) February 20, 2020

SEM ESSA MÃO

Em um dos momentos na cozinha, Prior quis aprender a fazer arroz. Gizelly aceitou a missão de ensiná-lo, mas logo disparou: "Tá, mas primeiro tira a mão do pinto."

Prior: "deixa eu aprender a fazer arroz?

Gizelly: "vem cá"

Prior: "Vumbora"

Gizelly: "tá mas primeiro tira a mão do pinto" ???? Essa Gigi #BBB20 pic.twitter.com/BMt5S63HlR — BBB Alerta ?? ???? (@BBB_Alerta) March 1, 2020

AMOR SÓ DE CRISTO, PAIXÃO...

A sister se confundiu quando foi usar o ditado "Amor só de mãe, paixão só de cristo". No Twitter, a mistura das palavras segue sendo repetida pelos fãs da capixaba.

um dos melhores momentos da gizelly nesse programa



ESTAMOS COM VOCÊ GIZELLY pic.twitter.com/en3vYYKgza — su ?? (@gigirfuracao) February 29, 2020

SEM FESTA

Gizelly ficou claramente abalada por não ter ganhado uma festa do líder. Comentou o que imaginava com as amigas da casa e até chorou. Desabafou que nunca teve nada, inclusive uma festa de 15 anos. Nas redes sociais, a infelicidade da sister se tornou o principal assunto da festa "TOP 10". Entre os que a defenderam e a crucificaram, a maioria riu da falta de sorte de ter sido a primeira a ficar sem a comemoração especial.

Gizelly está arrasada que a festa é em comemoração à chegada do TOP 10 da edição, e não a festa individual dela. Forças ao ícone neste momento de sofrimento profundo #BBB20 #FestaBBB pic.twitter.com/C3hqWPSqvZ — Clara Machado (@claramactea) April 2, 2020

NÃO VOU SER MAIS ADVOGADA

Fazendo sua gravação de defesa para o público não mandá-la embora no paredão, expressou o quanto queria o prêmio e ao final afirmou precisar dele, pois acredita que não poderá mais advogar após o reality. "Eu queria muito continuar aqui vivendo esse sonho e tentar ser milionária né?", disparou em seu discurso. Depois Gizelly explicou para os colegas que o mundo da advocacia criminal é extremamente machista e que tinha medo de não ser mais respeitada. Apesar do assunto pesado que levantou, mais uma vez a capixaba arrancou risos do público.