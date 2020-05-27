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Foto: Pabllo Vittar exibe bumbum só de fio dental e fãs deliram: 'Deusa'

Cantora surgiu em um clique para lá de quente em uma piscina e legendou: 'Molhada'; os fãs ficaram babando e rasgaram elogios à drag no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 08:56

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 08:56

A cantora Pabllo Vittar
A cantora Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
Pabllo Vittar deixou os fãs com o queixo caído depois de postar um clique para lá de quente em seu Instagram na noite desta terça (26). Na foto, a drag surgiu de fio dental e cropped, deixando o bumbum à mostra, em uma piscina e limitou-se a legendar: "Molhada".
Na foto, além da beleza da cantora, os fãs também repararam que uma mulher aparece em uma varanda de um prédio olhando para Pabllo e brincaram com a situação. "Tô só a tia ali na varanda", disse um fã. Outra comentou: "Eu era aquela senhora ali na varanda tirando foto". 

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E é claro que os seguidores também rasgaram elogios para a drag: "Deusa". "Perfeita demais!", disse outra internauta. Um seguidor também comentou: "Belíssima! Te amo". 
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