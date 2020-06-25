Rafa Kalimann ganha outdoor de fãs: 'Carinhosos e criativos'

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann

A influenciadora digital e atriz Rafa Kalimann , 27, recebeu um presente inusitado de um grupo de fãs na tarde desta quarta-feira (24): um outdoor com uma mensagem carinhosa dirigida a ela. "Eu não acreditei. Vocês são carinhosos e criativos demais", escreveu a ex-BBB no Stories do seu Instagram.

"Rafa Kalimann, você é a luz do nosso mundo, ilumina nossas vidas. Traz amor, confiança e paz aos nossos corações. Continue compartilhando sua luz! A família Central RK te ama", diz a mensagem no outdoor, que está instalado em uma rodovia em Goiânia, cidade onde Rafa mora.

Segundo compartilhou por meio de suas redes sociais, para ir até o local do outdoor, a influenciadora recebeu uma carta em sua casa com algumas diretrizes, como pegar máscara e álcool gel e seguir as instruções em um mapa ou usar o QR Code. Ela mostrou também o vídeo do momento em que vê a homenagem.

Depois de conquistar o segundo lugar no Big Brother Brasil 20 , Rafa Kalimann foi contratada pela Globo. Com plano de mergulhar na carreira de atriz, ela afirmou que agora irá se dedicar ao novo trabalho.