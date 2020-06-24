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No JN, Bonner se preocupa com nuvem de gafanhotos no Brasil

Âncora do telejornal da Globo desabafou ao vivo após noticiar que a Argentina emitiu alerta de invasão dos insetos no Brasil pela fronteira com Rio Grande do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 08:52

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 08:52

Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos na bancada do
Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos na bancada do "Jornal Nacional", da TV Globo Crédito: Reprodução/Twitter @jornalnacional
A possível chegada de uma nuvem de gafanhotos ao Brasil vinda da Argentina está preocupando a população. Na noite desta terça (23), no entanto, o âncora do "Jornal Nacional", da TV GloboWilliam Bonner, também demonstrou receio quanto ao fenômeno. 
O assunto ganhou tanta repercussão na web desde a tarde desta terça (23) que virou pauta do jornal de maior prestígio do País, principalmente porque os insetos fizeram o maior estrago por onde passaram. A nuvem de gafanhotos vem sendo monitorada pelo Serviço Nacional de Qualidade Agroalimentar (Senasa). 

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Após veicular a notícia de que o governo da Argentina emitiu alerta de perigo na fronteira com o Rio Grande do Sul, William Bonner desabafou ao vivo: "Vamos combinar, não precisava disso também agora". 

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Nuvem de gafanhotos na Argentina pode chegar ao Brasil

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