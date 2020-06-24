No JN, Bonner se preocupa com nuvem de gafanhotos no Brasil

A possível chegada de uma nuvem de gafanhotos ao Brasil vinda da Argentina está preocupando a população. Na noite desta terça (23), no entanto, o âncora do "Jornal Nacional", da TV Globo, William Bonner, também demonstrou receio quanto ao fenômeno.
O assunto ganhou tanta repercussão na web desde a tarde desta terça (23) que virou pauta do jornal de maior prestígio do País, principalmente porque os insetos fizeram o maior estrago por onde passaram. A nuvem de gafanhotos vem sendo monitorada pelo Serviço Nacional de Qualidade Agroalimentar (Senasa).
Após veicular a notícia de que o governo da Argentina emitiu alerta de perigo na fronteira com o Rio Grande do Sul, William Bonner desabafou ao vivo: "Vamos combinar, não precisava disso também agora".