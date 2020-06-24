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No Rio Grande do Sul

Nuvem de gafanhotos na Argentina pode chegar ao Brasil

A Senasa (Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentícia da Argentina) informou que os insetos podem atravessar a fronteira com o Rio Grande do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 21:49

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 21:49

Nuvem de gafanhotos na Argentina pode chegar ao Brasil
Nuvem de gafanhotos na Argentina pode chegar ao Brasil Crédito: Agência Brasil
Autoridades do governo da Argentina informaram na noite desta segunda-feira (22) que uma nuvem de gafanhotos levantou voo na província de Corrientes e pode atravessar a fronteira com o Rio Grande do Sul. De acordo com a Senasa (Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentícia da Argentina), os insetos seguiram na direção sul e devem chegar à província de Entre Ríos.
Segundo as autoridades argentinas, a nuvem teve origem no Paraguai e vem atravessando o país desde a semana passada, apesar de já terem identificado um grupo de gafanhotos no final de maio. Nesse meio tempo, lavouras de milho foram totalmente destruídas pela praga.
Tanto a Senasa quanto as autoridades de cada província afetada estão realizando o monitoramento da nuvem e dos danos causados às lavouras. O órgão assegura, porém, que, apesar de serem uma grande ameaça às plantações, os gafanhotos não causam nenhum tipo de dano direto, como lesões ou doenças, ao ser humano.

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Em comunicado, o governo da província de Córdoba informou que, em um quilômetro quadrado de nuvem, pode haver cerca de 40 milhões de insetos, com capacidade de consumir em um dia o equivalente ao que duas mil vacas poderiam comer no mesmo período.
Nas redes sociais, a Senasa pede aos usuários que avisem o órgão caso encontrem os gafanhotos para ajudar no monitoramento da movimentação do grupo.

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