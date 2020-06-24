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Surpresa!

Prior surpreende Flayslane ao virar motoboy e entregar pizza

Ex-BBB levou pedido que a cantora fez na pizzaria de que é sócio pessoalmente e divertiu a ex-sister ao surgir vestido de motoboy com a encomenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 08:31

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 08:31

Os ex-BBBs Flayslane e Felipe Prior
Os ex-BBBs Flayslane e Felipe Prior Crédito: Reprodução/Instagram @felipeprior
Felipe Prior decidiu fazer uma surpresa para sua colega de "BBB 20Flayslane. Nesta terça (23), a cantora fez um pedido na pizzaria de que o arquiteto é sócio e ele mesmo foi entregar a encomenda na casa da bonita. 
Antes de sair e se tornar "motoboy" por uma noite, Prior exibiu os preparativos da surpresa pelas redes sociais. "Já estou com as vestimentas aqui, motinho no jeito, mais entregas hoje. Desempregado ninguém fica!". 

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A paraibana entrou na brincadeira assim que viu o amigo e se divertiu: "Quem é você? Você parece com o dono!". Prior logo retrucou: "Bonito esse dono". 

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