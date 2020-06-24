Prior surpreende Flayslane ao virar motoboy e entregar pizza

Felipe Prior decidiu fazer uma surpresa para sua colega de "BBB 20" Flayslane. Nesta terça (23), a cantora fez um pedido na pizzaria de que o arquiteto é sócio e ele mesmo foi entregar a encomenda na casa da bonita.
Antes de sair e se tornar "motoboy" por uma noite, Prior exibiu os preparativos da surpresa pelas redes sociais. "Já estou com as vestimentas aqui, motinho no jeito, mais entregas hoje. Desempregado ninguém fica!".
A paraibana entrou na brincadeira assim que viu o amigo e se divertiu: "Quem é você? Você parece com o dono!". Prior logo retrucou: "Bonito esse dono".