Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Rafael Infante fala sobre Carlinhos Avelar e retorno ao 'Porta dos Fundos'

Humorista comemora sucessos dos vídeos na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 10:45

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 10:45

O humorista Rafael Infante
O humorista Rafael Infante Crédito: Oseias Barbosa/Divulgação
Nas últimas semanas, um vídeo fez muito sucesso e trouxe à tona, mais uma vez, o talento do ator Rafael Infante. Tratava-se de seu personagem, Carlinhos Avelar, no mais novo trabalho do Porta dos Fundos.
"O Carlinhos Avelar surgiu de um vídeo antigo no Porta em que trabalhamos a ideia de uma personagem que quer contar uma história séria, mas não consegue se fazer entender pela forma que escolhe as palavras", completa Infante.
No vídeo "Plantananã  Treta Anitta X Leo Dias", disponível nas mídias sociais do Porta, o personagem tenta contar a história da briga entre a cantora Anitta e o colunista Leo Dias, mas, com o decorrer da explicação, acaba por completar a história com vários vícios de linguagem, levando mais de 1,4 milhão de internautas às gargalhadas.
Para quem curtiu o vídeo de Infante, pode comemorar, pois marca a volta dele ao Porta dos Fundos. "Estou muito feliz em voltar a trabalhar com o canal e meus parceiros. Acredito que vamos fazer um trabalho muito legal e agradeço ao pessoal do Porta", comemora Infante.
Carlinhos Avelar tem outros dois vídeos na web: o primeiro se chama "Plantananã  Tudo sobre a reunião Ministerial, no qual tenta explicar a reunião do presidente Jair Bolsonaro com os seus ministros; o segundo é sobre a prisão do Queiroz.
"A ideia dos vídeos é feita em conjunto e é por isso que dá certo. Fomos analisando de que forma poderíamos usar melhor esse personagem e assim nasceu o Plantananã, revela.
Em tempos de quarentena, Infante gosta do feedback que tem do público com os vídeos e deles poderem trazer um pouco de diversão nesse momento.
"Fico muito feliz com a repercussão e ainda mais em saber que, de alguma forma, posso levar um pouco de alívio nesse momento difícil. É necessário nos mantermos protegidos e informados. E quando puder aliviar a tensão, o riso é um mecanismo muito potente", finaliza.

Veja Também

Rafael Infante estreia na Globo e investe na carreira de músico

Porchat se manifesta sobre críticas de gordofobia em vídeo de 'Porta dos Fundos'

Não é só Porta dos Fundos: veja todos os filmes já censurados na Netflix

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De make a skincare: 30 lançamentos de beleza imperdíveis de abril de 2026
Imagem de destaque
Morre, aos 80 anos, pesquisador que ajudou a construir o agro capixaba
O outono é uma estação propícia para procedimentos como
Outono e beleza: veja os procedimentos ideais para pele e cabelo nesta estação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados