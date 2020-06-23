Rafael Infante fala sobre Carlinhos Avelar e retorno ao 'Porta dos Fundos'

O humorista Rafael Infante Crédito: Oseias Barbosa/Divulgação

Nas últimas semanas, um vídeo fez muito sucesso e trouxe à tona, mais uma vez, o talento do ator Rafael Infante. Tratava-se de seu personagem, Carlinhos Avelar, no mais novo trabalho do Porta dos Fundos.

"O Carlinhos Avelar surgiu de um vídeo antigo no Porta em que trabalhamos a ideia de uma personagem que quer contar uma história séria, mas não consegue se fazer entender pela forma que escolhe as palavras", completa Infante.

No vídeo "Plantananã  Treta Anitta X Leo Dias", disponível nas mídias sociais do Porta, o personagem tenta contar a história da briga entre a cantora Anitta e o colunista Leo Dias, mas, com o decorrer da explicação, acaba por completar a história com vários vícios de linguagem, levando mais de 1,4 milhão de internautas às gargalhadas.

Para quem curtiu o vídeo de Infante, pode comemorar, pois marca a volta dele ao Porta dos Fundos. "Estou muito feliz em voltar a trabalhar com o canal e meus parceiros. Acredito que vamos fazer um trabalho muito legal e agradeço ao pessoal do Porta", comemora Infante.

Carlinhos Avelar tem outros dois vídeos na web: o primeiro se chama "Plantananã  Tudo sobre a reunião Ministerial, no qual tenta explicar a reunião do presidente Jair Bolsonaro com os seus ministros; o segundo é sobre a prisão do Queiroz.

"A ideia dos vídeos é feita em conjunto e é por isso que dá certo. Fomos analisando de que forma poderíamos usar melhor esse personagem e assim nasceu o Plantananã, revela.

Em tempos de quarentena, Infante gosta do feedback que tem do público com os vídeos e deles poderem trazer um pouco de diversão nesse momento.