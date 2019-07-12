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Multimídia

Rafael Infante estreia na Globo e investe na carreira de músico

Humorista será galã em "Bom Sucesso", nova novela das sete da Globo
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

12 jul 2019 às 14:00

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 14:00

Crédito: Marcus Gullo
Rafael Infante, de 33 anos, é o próprio multimídia. Ele nasceu no teatro, fez fama no humor e, agora, também coleciona experiência artística na teledramaturgia da Globo. Na próxima novela das sete da emissora, "Bom Sucesso" - que estreia no dia 29 de julho -, ele será Pablo Sanches, um galã. Como se não bastasse, ele também prepara uma nova peça de teatro para protagonizar e ainda compõe para investir na carreira de músico, já adiantando que está "aberto às possibilidades", em suas próprias palavras.
Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, o artista adiantou que seu personagem em "Bom Sucesso" é cheio de mistérios: "Ele é um galã de novela, na trama, é um ator, mas que tem um monte de segredos (risos), que eu não posso falar".
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Na novela, Rafael admite estar vivendo uma experiência completamente nova, já que é sua primeira vez nesse tipo de gravação. "É um mercado novo para mim. Estou de coração aberto para aprender como se fosse a primeira vez, até porque é a minha primeira vez, né?", brinca, completando: "Quero dar o meu melhor".
O galã de novela ele só será agora. Mas, na vida real, há quem já o rotule com esse título há algum tempo. É que o rostinho bonito do humorista acaba chamando a atenção de quem o segue nas redes sociais. Mas ele não se importa com isso. É firme em dizer que esteriótipos não o incomodam: "Eu venho do humor, venho do teatro e estou sempre disposto a desconstruir".
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RAFAEL INFANTE, O PABLO SANCHES DE "BOM SUCESSO"
O mais novo astro da Globo revela que tem um ritmo próprio de gravação e que nos sets dos Estúdios Globo está conseguindo assimilar bem o direcionamento da produção. "As plataformas, hoje, são parecidas. O que muda mais é o tamanho da produção, que foi o que mais me espantou na Globo, o pessoal dos bastidores... a forma de filmar, de fazer, são muito parecidas", diz ele, que também é o eletricista Éricsson, desde 2016, no "Vai Que Cola" (Multishow).
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Para cumprir o papel de Pablo na trama das sete, Rafael fala que se exercita a cada filmagem para fazê-lo com mais destreza, já que ele acredita que, a cada episódio filmado, ele está mais próximo de ser inteiramente o personagem. "Quando mais eu filmar, mais vou descobrir do Pablo. Ele tem uma peculiaridade muito grande", destaca.
Crédito: Marcus Gullo
ARTISTA DO TEATRO E MÚSICO
"Para o teatro estou em processo, escolhendo o texto. O CD eu já estou gravando, com pré-produção caseira", dispara, falando sobre os novos rumos que quer dar à sua própria trajetória artística.
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Rafael, nos idos de 2005, teve uma banda chamada "Preto Tu", criada com os amigos. À época, o grupo se destacou no cenário independente com dezenas de shows pelo Brasil, mas o caminho como ator já estava traçado e, em seguida, ele abandonou o violão para ir para a faculdade de Cinema.
"Tinha essa banda, quando era mais jovem, e gosto de compor, sempre gostei. E tinha vontade de manter isso aceso e estou aberto às possibilidades. Por enquanto é só um hobby", pondera, sem excluir a possibilidade de a música virar profissão, também.
Atualmente, o artista ainda divide a vida pública com a privada. Em casa, dá atenção à filha, Lara, de três anos, e à esposa, Tatiana Novais. "Mas elas entendem e dá tempo para tudo. A rotina é bem variada. Tem semana que as gravações ocupam muito tempo, outras nem tanto", finaliza.

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