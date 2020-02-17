Não é só Porta dos Fundos: veja todos os filmes já censurados na Netflix

The Legend of 420 (2017)

Baseado no romance de Nikos Kazantzakis, o filme traz Jesus Cristo (vivido magistralmente por ?Willem Dafoe) como um homem comum, encarnado em um Messias contraditório, frágil e perturbado. O polêmico longa-metragem de Martin Scorsese foi proibido na Netflix de Singapura, em 2019, por "ferir os ideais cristãos". Por aqui, "A Última Tentação de Cristo" está disponível para assinantes do Claro Vídeo. Uma curiosidade: o drama foi condenado publicamente por líderes religiosos, inclusive no Brasil, durante o seu lançamento nos cinemas em 1988. Na época, cogitou-se que o filme fosse retirado de cartaz no país após pressão da Igreja Católica, o que não aconteceu.

Brilhante documentário de Eric Steel que causou polêmica por retratar os suicídios que aconteciam na Golden Gate Bridge, em São Francisco (EUA). Em 2015, o governo da Nova Zelândia pediu a retirada do filme do catálogo da Netflix por receio de que a produção incitasse novos casos de suicídio no país da Oceania. "A Ponte" não está disponível em streaming no Brasil.

O clássico de Stanley Kubrick é um retrato minimalista sobre os horrores da Guerra do Vietnã. Em 2017, o próprio país asiático exigiu a retirada do título da Netflix vietnamita por não aprovar a visão do cineasta sobre o conflito armado. "Nascido Para Matar" está disponível no Brasil na HBO Go.

Em 2017, A Alemanha pediu a retirada do clássico de George Romero da Netflix germânica. O filme é banido até hoje em território alemão e foi removido após uma solicitação da Comissão Alemã de Proteção à Juventude. No Brasil, o longa-metragem está disponível no catálogo do Looke.

O polêmico reality da Netflix que mostra comediantes e apresentadores preparando receitas tendo a cannabis como ingrediente principal continua causando discussões inflamadas. No ano passado, a atração foi banida em Singapura por fazer "apologia ao uso de drogas". No Brasil, continua em cartaz.

A série mostra, com muito bom humor, as desventuras de uma ativista (interpretada por Kathy Bates) que é dona de uma loja de maconha medicinal e incentiva seus frequentadores a usar seus "remédios". No ano passado, a atração também foi banida em Singapura por fazer "apologia ao uso de drogas". No Brasil, continua em cartaz.

Apresentado por Hasan Minhaj, o stand-up "Patriot Act" chama atenção por suas piadas politicamente incorretas. O segundo episódio discute o relacionamento dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, especificamente após os supostos crimes de guerra cometidos pelos sauditas no Iêmen. O governo árabe não gostou da piada e exigiu a retirada imediata do episódio da Netflix no país. No Brasil, a atração segue no cardápio.

Vencedor do Emmy Internacional de Melhor Comédia, "Se Beber, Não Ceie" foi lançado em 2018. A exemplo de "A Primeira Tentação de Cristo", de 2019, a produção do Porta dos Fundos parodia eventos bíblicos, com inspiração na franquia "Se Beber, Não Case", estrelada por Bradley Cooper Na trama, os apóstolos acordam de uma ressaca após a última ceia e descobrem que Jesus Cristo (Fábio Porchat) desapareceu. O especial de Natal foi removido do catálogo da Netflix na Singapura, atendendo a pedido da autoridade de mídia do país (IMDA).