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Folia

Sandra de Sá e Art Popular vão animar o carnaval de Vitória

Além do shows nacionais, palco montado na Av. Beira-Mar, no Centro, vai contar com 14 atrações locais

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 17:00
A cantora Sandra de Sá apresenta-se no dia 22 de fevereiro Crédito: Divulgação
Além de dezenas de blocos de rua, o carnaval oficial em Vitória vai contar com vários shows no Centro, incluindo atrações nacionais. Sandra de Sá e Art Popular serão alguns dos nomes que vão animar o público. A programação terá ainda artistas locais e DJs, que serão divulgados nos próximos dias.
Os shows vão ocupar um palco na Avenida Beira-Mar, em frente ao armazém da Codesa, entre os dias 22 e 25 deste mês. O horário é sempre o mesmo, das 15 às 22h.
O secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, afirma que Vitória ganhou importância turística no cenário da folia ao longo dos anos, em especial por ter conservado a tradição do carnaval de rua. "A cidade comporta esse tipo de evento, porque mantivemos nossa tradição, história e cultura. Teremos 14 atrações locais na programação, valorizando o artista local, e ainda teremos Sandra de Sá e Art Popular, duas atrações que vêm somar nessa grande festa", disse.
Com uma personalidade marcante e um timbre de voz singular, Sandra de Sá é a grande atração do Carnaval de Vitória na noite de sábado (22), às 20h. O show Baculeju com Elas, criado especialmente para a festa de Momo, viaja por diversos ritmos, como MPB, soul, funk e, é claro, samba.
O show apresenta ainda os novos talentos Simone Malafaia e Nanda Fellyx. As cantoras desfilam clássicos do repertório de Sandra, entre eles Retratos e Canções, Vale Tudo, Joga Fora, Bye Bye, Tristeza e Olhos Coloridos.

ENCERRAMENTO

Já a banda Art Popular encerra o Carnaval de Vitória neste ano, com apresentação às 20h de terça-feira (25). O grupo de pagode, que estourou na década de 1990, marcou a memória do brasileiro com hits como Pimpolho, Sem Abuso e Temporal.
Criado na Zona Norte de São Paulo no final da década de 1980, o grupo ganhou discos de ouro e platina. O último álbum da banda é "Breakdown Partido Alto", lançado em 2018, após o retorno do vocalista Leandro Lehart. O disco ganhou uma versão ao vivo no ano seguinte.

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