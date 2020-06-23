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Anitta e Gui Araújo se declaram e negam separação: 'Meu'

Cantora e apresentador surgiram na web com declarações de amor em meio à polêmica que dava conta de que os dois teriam terminado o namoro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 07:29

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 07:29

O apresentador Gui Araújo e a namorada, a cantora Anitta
O apresentador Gui Araújo e a namorada, a cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @guiaraujo13
Anitta e Gui Araújo foram vítimas de boatos durante toda a segunda-feira (22). O papo dava conta de que os dois teriam acabado o relacionamento, que foi oficialmente anunciado ao público recentemente. 
Poucos minutos depois de o jornalista Erlan Bastos ter dado a notícia da separação, a Poderosa foi ao Instagram e postou uma foto ao lado do apresentador e escreveu: "Meu". 
Gui Araújo também se declarou e escreveu em uma foto de Anitta: "Meus malvados favoritos". No clique, a cantora está com o cachorro, Plínio. 

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Segundo informações do portal Uol, a assessoria de imprensa de Anitta desmentiu que ela e o apresentador terminaram o namoro. 

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