Anitta e Gui Araújo se declaram e negam separação: 'Meu'

Anitta e Gui Araújo foram vítimas de boatos durante toda a segunda-feira (22). O papo dava conta de que os dois teriam acabado o relacionamento, que foi oficialmente anunciado ao público recentemente.
Poucos minutos depois de o jornalista Erlan Bastos ter dado a notícia da separação, a Poderosa foi ao Instagram e postou uma foto ao lado do apresentador e escreveu: "Meu".
Gui Araújo também se declarou e escreveu em uma foto de Anitta: "Meus malvados favoritos". No clique, a cantora está com o cachorro, Plínio.
Segundo informações do portal Uol, a assessoria de imprensa de Anitta desmentiu que ela e o apresentador terminaram o namoro.