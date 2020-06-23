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Sensualizou!

Foto: Zilu Camargo surge com bumbum empinado e surpreende fãs

Mãe de Wanessa Camargo decidiu sensualizar com clique ousado na web e acabou levando os fãs à loucura com a boa forma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 07:23

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 07:23

A socialite Zilu Camargo
A socialite Zilu Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
Zilu Camargo decidiu ir às redes sociais expor sua boa forma. Em clique compartilhado nesta segunda (22), a ex de Zezé Di Camargo surgiu com o bumbum empinado em um clique sensual. 
Na foto, a mãe de Wanessa Camargo posou em uma varanda usando um vestido exuberante. Debruçada, ela empinou os atributos físicos e levou os fãs à loucura. 
Como de costume, Zilu filosofou na legenda do post: "Passei a ver o mundo de outra maneira... não foi ele que mudou, fui eu!".

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"Nossa, Zilu, você está linda! Arrasou", escreveu uma fã. Outra comentou: "Que saúde, hein!". Um fã ainda observou: "Você está toda maravilhosa, Zilu". 

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