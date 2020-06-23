Foto: Zilu Camargo surge com bumbum empinado e surpreende fãs

Zilu Camargo decidiu ir às redes sociais expor sua boa forma. Em clique compartilhado nesta segunda (22), a ex de Zezé Di Camargo surgiu com o bumbum empinado em um clique sensual.
Na foto, a mãe de Wanessa Camargo posou em uma varanda usando um vestido exuberante. Debruçada, ela empinou os atributos físicos e levou os fãs à loucura.
Como de costume, Zilu filosofou na legenda do post: "Passei a ver o mundo de outra maneira... não foi ele que mudou, fui eu!".
"Nossa, Zilu, você está linda! Arrasou", escreveu uma fã. Outra comentou: "Que saúde, hein!". Um fã ainda observou: "Você está toda maravilhosa, Zilu".