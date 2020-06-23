Ex de capixaba, Simony assume namoro com cantor Felipe Rodrigues

Em 2016, Simony e Patrick Silva participaram da primeira edição do reality show de casais Power Couple Brasil, exibido pela TV Record. Eles foram finalistas da temporada, mas perderam o prêmio final para Laura Keller e Jorge Souza.

No último Carnaval, a cantora se envolveu em uma polêmica ao ter o seio apalpado, ao vivo, sem consentimento, por Dudu Camargo, 21, durante uma transmissão da Rede TV!. Na ocasião, ela disse que processaria o apresentador. "Me deixou tão passada que não consegui tomar uma atitude", afirmou ela.