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Ex de capixaba, Simony assume namoro com cantor Felipe Rodrigues

A cantora terminou há cerca de um ano o casamento de sete anos com o engenheiro capixaba Patrick Silva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 07:11

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 07:11

A cantora Simony
A cantora Simony Crédito: Reprodução/Instagram @simonycantora
Simony, 43, está de namorado novo. A cantora assumiu romance com o cantor e compositor sertanejo Felipe Rodrigues. A informação foi divulgada pelo programa A Tarde é Sua (Rede TV!) e confirmada à reportagem pela assessoria da artista.
A cantora terminou há cerca de um ano o casamento de sete anos com o engenheiro Patrick Silva. Na ocasião, a assessoria dela afirmou que o término foi amigável. Os dois são pais do pequeno Anthony, 5, um dos quatro filhos de Simony.
Em 2016, Simony e Patrick Silva participaram da primeira edição do reality show de casais Power Couple Brasil, exibido pela TV Record. Eles foram finalistas da temporada, mas perderam o prêmio final para Laura Keller e Jorge Souza.

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No último Carnaval, a cantora se envolveu em uma polêmica ao ter o seio apalpado, ao vivo, sem consentimento, por Dudu Camargo, 21, durante uma transmissão da Rede TV!. Na ocasião, ela disse que processaria o apresentador. "Me deixou tão passada que não consegui tomar uma atitude", afirmou ela.

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