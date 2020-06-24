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"Estou saindo"

Ex-BBB Manu Gavassi cancela show uma hora após anúncio e críticas

Cantora programou show no modelo drive-in em São Paulo, mas recebeu chuva de críticas por promover evento em meio à pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 08:39

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 08:39

A ex-BBB e cantora Manu Gavassi
A ex-BBB e cantora Manu Gavassi Crédito: Reprodução/Instagram @manugavassi
Manu Gavassi pensou rápido nesta terça (23) ao ter seu nome envolvido em polêmica. A cantora e ex-BBB anunciou que faria um show em São Paulo em formato drive-in. No entanto, em meio ao isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus, o evento causou uma enxurrada de críticas na web, já que as vítimas da Covid-19 no Brasil não param de crescer. 
Manu deixou claro, em seu posicionamento, que tem consciência da pandemia.  "Olá, quero esclarecer uma notícia que saiu com o meu nome. Esse festival em formato drive-in (...) foi marcado tempos atrás, quando tínhamos esperança das coisas melhorarem até julho. O que não foi o caso, as coisas só pioraram". 

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Em seguida, continuou: "Então mesmo com todas as medidas de segurança, não estou confortável de fazer minha apresentação e estou saindo do festival. Obrigada por serem tão compreensivos e transparentes comigo. Estamos juntos nesse processo de evolução".

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