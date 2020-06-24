Ex-BBB Manu Gavassi cancela show uma hora após anúncio e críticas

Manu Gavassi pensou rápido nesta terça (23) ao ter seu nome envolvido em polêmica. A cantora e ex-BBB anunciou que faria um show em São Paulo em formato drive-in. No entanto, em meio ao isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus, o evento causou uma enxurrada de críticas na web, já que as vítimas da Covid-19 no Brasil não param de crescer.
Manu deixou claro, em seu posicionamento, que tem consciência da pandemia. "Olá, quero esclarecer uma notícia que saiu com o meu nome. Esse festival em formato drive-in (...) foi marcado tempos atrás, quando tínhamos esperança das coisas melhorarem até julho. O que não foi o caso, as coisas só pioraram".
Em seguida, continuou: "Então mesmo com todas as medidas de segurança, não estou confortável de fazer minha apresentação e estou saindo do festival. Obrigada por serem tão compreensivos e transparentes comigo. Estamos juntos nesse processo de evolução".