Ex de Felipe Araújo diz que foi humilhada no 'SuperPop', e Luciana Gimenez responde

A capixaba Caroline Marchezi, ex-namorada do cantor Felipe Araújo, e mãe do filho dele, postou em suas redes sociais um desabafo, na noite desta terça-feira (7), afirmando que foi humilhada, atacada e ferida durante participação no programa "SuperPop" (Rede TV!), de Luciana Gimenez, que foi ao ar na última segunda (6).

Carol Marchezi mora em Vitória com o filho Miguel, fruto de seu relacionamento com Felipe Araújo Crédito: Reprodução/Instagram

Sem citar o nome de Marchezi, Gimenez disse, em seu Instagram, que não entraria em detalhes, mas que não se pode acreditar em tudo que lê. "Fique esperta, porque tem um povo que conta um monte de mentiras. Tem gente que quer aparecer e fica falando porcaria, mas é só isso que vou falar. Não tenho tempo a perder", disse.

Já Marchezine citou Luciana e questionou: "Goela abaixo? Eram dois adultos namorando. Cientes de toda responsabilidade e riscos que corriam. Alguém já ouviu dizer que a mulher que engravidou recebeu o filho goela abaixo? Te asseguro que o pai do meu filho sabia o que estava fazendo".

Marchezi, que se separou de Felipe Araújo em outubro de 2018, trava hoje uma batalha judicial com o músico por causa da pensão alimentícia do filho, Miguel, que nasceu em fevereiro do ano passado. O advogado dela, Newton Dias, chegou a afirmar à Folha que estuda também uma ação de danos morais contra o cantor.

DIREITOS

A questão da pensão alimentícia foi abordada durante a participação de Marchezi, no "SuperPop", mas, segundo ela, outras questões importantes acabaram cortadas do programa, como seu relato de violência doméstica. "Nunca na minha vida imaginei ser convidada a um ambiente planejado para me humilhar, atacar e ferir", disse ela.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, no lançamento do seu DVD, Felipe disse que ele e a mãe de seu filho tiveram um relacionamento, mas hoje são apenas amigos. "Ela é muito amiga minha, uma amiga que vou carregar para sempre na minha vida, principalmente agora", afirmou o cantor na ocasião.