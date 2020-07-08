Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Cleo diz estar 'alimentando contatinhos' durante a quarentena

'Tenho fases em que estou muito afim de ficar flertando online', diz cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 10:53

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 10:53

Cleo Pires diz estar 'alimentando contatinhos' durante a quarentena
Cleo Pires diz estar 'alimentando contatinhos' durante a quarentena Crédito: Instagram/@cleo
A atriz e cantora Cleo, 37, está "alimentando os contatinhos" durante o período de isolamento social. É o que ela diz em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube, quando questionada sobre sua vida amorosa durante a quarentena.
"Eu tenho [contatinhos]. Na quarentena, a gente vai alimentando, porque não dá muito para encontrar", afirmou. "Eu tenho fases em que fico muito afim de ficar flertando online e tem fases em que quero que as pessoas esqueçam que eu existo". "Contatinho" é uma gíria usada para se referir aos contatos que alguém tem para situações ocasionais de paquera.

Veja Também

Cleo Pires deixa parte dos seios à mostra e foto sensual bomba

Cleo tem fotos de perfis em redes sociais trocados por símbolo de bloqueio

Cleo sente sintomas de gripe e faz teste para coronavírus

Durante a conversa, ela ainda afirmou que não tem um perfil favorito de homem, mas citou nomes de famosos como o cantor The Weeknd, o modelo Charles Michael Davis -que ela afirma ser "o mais gato deste multiverso"-, e os atores Mads Mikkelsen e Ícaro Silva.
No início de maio, Cleo afirmou via Twitter que "invejava" quem passava a quarentena com seus pares românticos. "Vocês que têm um @ nessa quarentena, trate de ficar com eles, porque manas, é cada gatilho kkk", publicou a atriz e cantora, que também usou as redes sociais para divulgar um vídeo em que "sensualiza" vestida com um traje de oncinha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã
Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados