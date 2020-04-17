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"Bloqueada!"

Cleo tem fotos de perfis em redes sociais trocados por símbolo de bloqueio

Assessoria da atriz  investiga se seu Instagram, que conta com 13 milhões de seguidores, foi invadido por hackers
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 16:06

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 16:06

A atriz Cleo Pires
A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
Cleo, de 37 anos, pode ter tido seus perfis em redes sociais hackeados na tarde desta quinta-feira (16). As imagens da atriz e cantora foram substituídas por uma do símbolo de bloqueio por volta das 16h. Procurada, a assessoria da atriz informou que ainda está investigando o que pode ter acontecido.
Seguidores da beldade fizeram comentários no perfil do Instagram questionando se havia sido hackeado. Já no microblog, há duas mensagens que sugerem invasão da conta e que pode ter sido escrita por Cleo: "Gente, eu não tou conseguindo acessar meu Instagram... se receberem alguma mensagem estranha, desconsiderem."
Instagram da atriz, que conta com 13 milhões de seguidores, pode ter sido invadido por harckers
Instagram da atriz, que conta com 13 milhões de seguidores, pode ter sido invadido por hackers Crédito: Reprodução
A atriz tem 13 milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram e 1,8 milhão no Twitter. Se confirmado, essa será mais uma invasão de hacker pela segunda vez em menos de um ano.

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Em outubro de 2019, Cleo teve seu perfil do Instagram invadido pela manhã e avisou a seus seguidores via Twitter: Minha conta no insta foi invadida, já estamos tomando providências, escreveu. Não cliquem em nenhum link.
O hacker publicou uma imagem com uma mensagem sobre doação de celulares. Alguns de seus seguidores chegaram a fazer doações. Após recuperar sua conta, a atriz e cantora foi até a polícia para registrar Boletim de Ocorrência.
Já em março deste ano, Celo retornou ao 78º DP dos Jardins, região nobre de São Paulo, para dar continuidade ao inquérito. A investigação prossegue, mas ainda não há um prazo para que seja concluída.

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