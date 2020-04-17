Gusttavo Lima doa alimentos a 25 instituições e manda comida para famílias de aterro

Imagem de Gusttavo Lima em live realizada no dia 11 de abril Crédito: Reprodução/YouTube

O cantor Gusttavo Lima começou a entregar todo o alimento e os suprimentos que foram doados para famílias carentes. De acordo com ele, mais de 25 instituições já receberam quilos e mais quilos de comida, cestas básicas e suprimentos contra o coronavírus.

Dentre elas estão as famílias carentes que vivem em um aterro na cidade de Aparecida de Goiânia (GO). Nesta quinta (16), chegaram os primeiros carretos com alimentos para os mais necessitados.

O cantor diz que nos próximos dias chegarão mais carretos recheados de suprimentos para mais de 700 famílias. "Muita gente me perguntando sobre a doação para as pessoas do antigo lixão de Aparecida de Goiânia. Eu soube por alto dessa situação e me coloquei à disposição apra ajudar. Agora já com informações concretas, soube que já existe um projeto, criado pela Prefeitura. Porém, há mais de 700 famílias que estão em situação crítica, vivendo em condições desumanas ao lado do complexo prisional em Aparecida de Goiânia. Minha doação será a essas mais de 700 famílias em situação crítica", disse.

A boa ação acontece dias após Gusttavo Lima ser criticado por causa da última live.

Ele afirmou via Twitter na madrugada desta quinta-feira (16) que não fará mais lives para evitar ser censurado. O cantor fez um show por transmissão ao vivo no sábado (11), pelo qual foi criticado ao aparecer proferindo palavrões e bebendo de cerveja a tequila, mostrando estar alterado em algumas ocasiões. .

Após a live, o cantor virou alvo do Conar, órgão de regulamentação publicitária, que abriu uma representação ética contra o sertanejo e a Ambev por possíveis irregularidades em relação ao consumo de bebida alcoólica na transmissão.