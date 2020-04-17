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Solidário

Gusttavo Lima doa alimentos a 25 instituições e manda comida para famílias de aterro

Cantor fala em censura e diz que não fará lives
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 15:33

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 15:33

Imagem de Gusttavo Lima em live realizada no dia 11 de abril
Imagem de Gusttavo Lima em live realizada no dia 11 de abril Crédito: Reprodução/YouTube
O cantor Gusttavo Lima começou a entregar todo o alimento e os suprimentos que foram doados para famílias carentes. De acordo com ele, mais de 25 instituições já receberam quilos e mais quilos de comida, cestas básicas e suprimentos contra o coronavírus.
Dentre elas estão as famílias carentes que vivem em um aterro na cidade de Aparecida de Goiânia (GO). Nesta quinta (16), chegaram os primeiros carretos com alimentos para os mais necessitados.
O cantor diz que nos próximos dias chegarão mais carretos recheados de suprimentos para mais de 700 famílias. "Muita gente me perguntando sobre a doação para as pessoas do antigo lixão de Aparecida de Goiânia. Eu soube por alto dessa situação e me coloquei à disposição apra ajudar. Agora já com informações concretas, soube que já existe um projeto, criado pela Prefeitura. Porém, há mais de 700 famílias que estão em situação crítica, vivendo em condições desumanas ao lado do complexo prisional em Aparecida de Goiânia. Minha doação será a essas mais de 700 famílias em situação crítica", disse.
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 Hospital de Doenças Tropicais (HDT) - recebeu 10 mil frascos de álcool Gel e 10 Mil Gazes  Vila São Cotolengo  recebeu 5 toneladas de alimentos  Centro Bíblico/Santana do Ipanema (AL)  recebeu 500 kg de frango  Institutos filhos de Davi/ Santana de Ipanema (AL)  recebeu 500 kg de frango  CESB- Centro Espírita Santa Bárbara/ Santana de Ipanema (AL)  recebeu 500 kg de frango  Ação Social Sopão Laura Chagas/ Santana de Ipanema (AL)  recebeu 500 kg de frango  Hospital Araújo Jorge - recebeu 10.000 Frascos de de álcool gel etílico  Projeto Integral de Vida / Provida DF  Recebeu 25 Cestas básicas  Associação Brasiliense de Combate á AIDS  Arco Íris DF - Recebeu 25 Cestas básicas  Assistência Nacional Ágape/ DF - recebeu 25 Cestas básicas  Obras Especiais Assistenciais Centro Irmão Jorge/DF - Recebeu 25 Cestas básicas  Instituto Padre Haroldo  Campinas /SP  2 toneladas de alimentos e produtos de Higiene  Mesa Brasil  57 toneladas de alimentos  AMOBAJ  Associação de Moradores do Bairro de Jardelândia / Pará - 5 toneladas de alimentos  Associação Comunidade Luz da Vida/ Goiânia  272 Kilos de Alimentos  Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Aureo / Goiânia -272 Kilos de Alimentos  Associação Servos de Deus/ Goiânia -272 Kilos de Alimentos  Associação Santa Terezina do Menino Jesus/ Goiânia -272 Kilos de Alimentos  Núcleo Ação Social Dona Judith/ Aparecida de Goiânia -272 Kilos de Alimentos  Conselho Central de Campinas/ Campinas GO - 272 Kilos de Alimentos  Paróquia Nossa Senhora da Águia/ Goiânia - 272 Kilos de Alimentos  Associação Assunção/ Goiânia - 272 Kilos de Alimentos  Grupo Fraterno Paulo de Tarso/ Goiânia - 272 Kilos de Alimentos  Associação de Promoção Humana Assoproh/ Goiânia - 272 Kilos de Alimentos  Legião da Boa Vontade/ Goiânia - 272 Kilos de Alimentos O restante das doações estão no nosso galpão, para serem entregues ao decorrer dos próximos dias. Obrigado a todos que nos apoiaram e juntos estão somando nessa época tão difícil. #OEmbaixador #GusttavoLima

Uma publicação compartilhada por ? Gusttavo Lima ? (@gusttavolima) em

A boa ação acontece dias após Gusttavo Lima ser criticado por causa da última live.
Ele afirmou via Twitter na madrugada desta quinta-feira (16) que não fará mais lives para evitar ser censurado. O cantor fez um show por transmissão ao vivo no sábado (11), pelo qual foi criticado ao aparecer proferindo palavrões e bebendo de cerveja a tequila, mostrando estar alterado em algumas ocasiões. .
Após a live, o cantor virou alvo do Conar, órgão de regulamentação publicitária, que abriu uma representação ética contra o sertanejo e a Ambev por possíveis irregularidades em relação ao consumo de bebida alcoólica na transmissão.

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A live, que teve uma mensagem "a todos os cachaceiros desse mundo" em sua abertura, durou sete horas e meia e teve 5,5 milhões de acessos simultâneos. Uma semana antes, o cantor já havia feito uma outra apresentação online que durou cinco horas e teve mais de 750 mil acessos simultâneos.

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