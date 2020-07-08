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Fotos: mansão de  890 m² de Bruna Marquezine surpreende web

As imagens do imóvel da atriz viralizaram nas redes sociais e originaram diversos memes na noite de terça-feira (6), chegando a levar o nome da atriz à lista de assuntos mais comentados no Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 08:06

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 08:06

A atriz Bruna Marquezine
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine
Bruna Marquezine, 24, surpreendeu seus seguidores ao abrir as portas de sua casa de 890 m² no Rio de Janeiro. À revista Casa Vogue, a atriz revelou que seus aposentos são repletos de obras de arte, peças de design assinadas e cômodos pensados para refletirem sua personalidade, como uma área externa com piscina.

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As imagens do imóvel da atriz viralizaram nas redes sociais e originaram diversos memes na noite de terça-feira (6), chegando a levar o nome da atriz à lista de assuntos mais comentados no Twitter.

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