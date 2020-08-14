Mulher quebra obra de Romero Britto avaliada em R$ 1,9 mil na frente do artista

SÃO PAULO, SP - O nome do artista brasileiro Romero Britto, 56, se tornou um dos assuntos principais na madrugada desta sexta-feira (14). Isso porque um vídeo que circula na web mostra uma mulher norte-americana, a qual não teve a identidade revelada, quebrando uma obra de arte do pintor na frente dele.

Mulher quebra peça de Romero Britto após acusá-lo de ofender funcionários do restaurante dela, nos EUA Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A filmagem compartilhada por Faye Pindell, uma funcionária da galeria de Britto em Miami, Flórida, em sua conta no TikTok captura o momento em que uma mulher se revolta e joga a peça avaliada em US$ 360 (R$ 1.932, na cotação atual) no chão. "Nunca vá a um restaurante meu e ofenda um funcionário, mas nunca", diz ela,

Após o vídeo viralizar, Pindell gravou um novo vídeo em sua conta no TikTok em que explicou o ocorrido. Segundo ela, a mulher que quebrou a obra de Romero Britto é gerente de um restaurante e teve seus funcionários desrespeitados pelo pintor.

Romero Britto foi com um amigo no restaurante e destratou os funcionários. A dona do estabelecimento não gostou nada, foi até a galeria do artista, comprou a obra mais cara e a tacou no chão na frente do brasileira. PASSADA! pic.twitter.com/s8aqkokEbf — OLHA SÓ KIRIDINHA (@OlhaKiridinha) August 14, 2020

Na web, o assunto virou um principais tópicos no Twitter. Internautas reagiram ao momento inusitado e fizeram diversos memes da situação. "Quero ser amiga dessa mulher", escreveu um usuário da rede social.

"Certeza que o Romero Britto vai lançar um quebra cabeça dessa obra custando R$799,00", sugeriu o influenciador Felipe Neto.

"A obra 'Cores no chão' (2020) mostra o descontentamento contemporâneo com a arte hegemônica e o avanço da direita no mundo. Na performance, a artista joga no chão uma obra cara de Romero Britto, um dos símbolos de ambos os grupos", brincou outro internauta.

Procurado, Romero Britto não comentou sobre o caso até o momento desta publicação.

Obviamente, as redes sociais foram inundadas por memes sobre o caso.

O chão depois que a mulher quebrou a arte do romero Brito na frente dele pic.twitter.com/gjp99NyF2S — wanessawolf (@wanessaw0lf) August 14, 2020