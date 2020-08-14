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Momento de fúria

Mulher quebra obra de Romero Britto avaliada em R$ 1,9 mil na frente do artista

Ela acusa o pintor de ter desrespeitado os funcionários do restaurante dela. Assunto tomou conta das redes sociais ao redor do mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 12:34

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 12:34

SÃO PAULO, SP  - O nome do artista brasileiro Romero Britto, 56, se tornou um dos assuntos principais na madrugada desta sexta-feira (14). Isso porque um vídeo que circula na web mostra uma mulher norte-americana, a qual não teve a identidade revelada, quebrando uma obra de arte do pintor na frente dele.
Mulher quebra peça de Romero Brito após acusá-lo de ofender funcionários do restaurante dela, nos EUA
Mulher quebra peça de Romero Britto após acusá-lo de ofender funcionários do restaurante dela, nos EUA Crédito: Reprodução / Redes Sociais
A filmagem compartilhada por Faye Pindell, uma funcionária da galeria de Britto em Miami, Flórida, em sua conta no TikTok captura o momento em que uma mulher se revolta e joga a peça avaliada em US$ 360 (R$ 1.932, na cotação atual) no chão. "Nunca vá a um restaurante meu e ofenda um funcionário, mas nunca", diz ela,
Após o vídeo viralizar, Pindell gravou um novo vídeo em sua conta no TikTok em que explicou o ocorrido. Segundo ela, a mulher que quebrou a obra de Romero Britto é gerente de um restaurante e teve seus funcionários desrespeitados pelo pintor.
Na web, o assunto virou um principais tópicos no Twitter. Internautas reagiram ao momento inusitado e fizeram diversos memes da situação. "Quero ser amiga dessa mulher", escreveu um usuário da rede social.
"Certeza que o Romero Britto vai lançar um quebra cabeça dessa obra custando R$799,00", sugeriu o influenciador Felipe Neto.
"A obra 'Cores no chão' (2020) mostra o descontentamento contemporâneo com a arte hegemônica e o avanço da direita no mundo. Na performance, a artista joga no chão uma obra cara de Romero Britto, um dos símbolos de ambos os grupos", brincou outro internauta.
Procurado, Romero Britto não comentou sobre o caso até o momento desta publicação.
Obviamente, as redes sociais foram inundadas por memes sobre o caso. 

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