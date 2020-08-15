Romero Britto se pronuncia sobre vídeo: 'a internet é injusta'

Mulher quebra peça de Romero Brito após acusá-lo de ofender funcionários do restaurante dela, nos EUA Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Em seguida, continua: "Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de desrespeitar ninguém. A internet é muitas vezes injusta e as pessoas não estão preocupadas com a verdade. Gostam de confusão, drama, negatividade, de julgar sem analisar os fatos".

A mulher seria dona de um restaurante em frente ao ateliê de Romero em Miami, nos Estados Unidos. Em um vídeo divulgado no perfil do estabelecimento na sexta-feira, 14, ela reclama que o artista teria solicitado desconto em uma refeição, pedido para desligar a música do ambiente e "humilhado" seus funcionários.

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Ao quebrar a escultura, ela se exalta e pede que o artista nunca mais vá ao seu restaurante ou ofenda os seus funcionários. A peça quebrada por ela, intitulada Big Apple, tem uma versão de 58 cm que atualmente custa 4,8 mil dólares (cerca de R$ 26 mil) e a miniatura, de 17 cm, 360 dólares (cerca de R$ 2 mil), e teria sido comprada por seu marido como presente de aniversário.

Confira a íntegra da nota enviada pela assessoria de Romero Britto:

"O vídeo do incidente ocorreu em 2017 no qual todos podem ver que fui vítima de uma pessoa que foi a uma de minhas galerias de arte e quebrou uma escultura que havia ganhado. Uma peça pesada de porcelana que ao quebrar em pedaços poderia ter causado danos a mim, a ela ou a qualquer outra pessoa no local. É lamentável, mas a integridade física das pessoas foi colocada em risco naquele momento. Infelizmente há pessoas que querem ficar famosas às custas de outro.

Através da minha arte meu propósito sempre foi o de levar alegria, amor e esperança a todos. Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de desrespeitar alguém.

A internet é muitas vezes injusta e as pessoas não estão preocupadas com a verdade. Gostam de confusão, drama, negatividade, de julgar sem analisar os fatos.