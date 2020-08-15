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Nos EUA

Mulher que quebrou obra de Romero Britto diz que ele foi grosseiro

Em um novo vídeo, a mulher fala que o artista plástico foi ao restaurante em que ela é proprietária e humilhou os funcionários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2020 às 08:54

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 08:54

Mulher quebra peça de Romero Britto após acusá-lo de ofender funcionários do restaurante dela, nos EUA
Mulher quebra peça de Romero Britto após acusá-lo de ofender funcionários do restaurante dela, nos EUA Crédito: Reprodução / Redes Sociais
A mulher que quebrou uma obra de Romero Britto, 56, na frente dele em Miami (EUA) explicou o protesto antes de destruir o objeto, avaliado em US$ 4.800 (cerca de R$ 25,9 mil).
Um novo vídeo, que mostra ela falando com o artista plástico brasileiro momentos antes do incidente, começou a circular na internet após a filmagem de Faye Pindell, funcionária da galeria de Britto, viralizar.
"Sr. Britto, boa tarde. Sou a dona do restaurante Tapelia, que fica na frente da sua loja", apresentou-se. "Meu marido veio aqui e comprou para mim esta obra de arte para o meu aniversário. Porque eu colocava você num pedestal e o admirava como artista."

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"Considerava você um homem respeitável, mas me equivoquei", disse ela a um Romero Britto atônito, que tentou assinar o objeto. "Não quero que assine nada", negou ela, ríspida.
"Você foi ao meu restaurante, reservou uma mesa para 20 pessoas para tomar café da manhã ao preço de US$ 8 (cerca de R$ 43), que é barato, e ainda pediu desconto", reclamou então. "Você humilhou meus funcionários, pediu que eles tirassem a música e pediu que eles não falassem, porque senão o senhor não iria mais."
"Isso foi humilhante", avaliou. "Para uma pessoa honesta e respeitável, você carece de humildade. Então eu lhe exijo que nunca mais vá ao meu restaurante, nem ofenda aos meus funcionários. Nunca mais."
Só no final do discurso é que ela jogou a obra no chão.
Na web, o assunto virou um dos principais tópicos no Twitter. Internautas reagiram ao momento inusitado e fizeram diversos memes da situação. "Quero ser amiga dessa mulher", escreveu um usuário da rede social. "Certeza que o Romero Britto vai lançar um quebra cabeça dessa obra custando R$ 799", sugeriu o influenciador Felipe Neto.

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