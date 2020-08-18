Suspeito de assaltar e dar 'mata-leão' em mulher é preso em Vitória

Asariel Rodrigo dos Santos, de 21 anos, é suspeito de ter roubado o celular de uma advogada em Jardim da Penha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

De acordo com o delegado Isaias Tadeu, o homem confessou o crime para os policiais e deu detalhes de como agiu no dia do roubo. Ele já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e outros roubos em via pública.

"De livre espontânea vontade, na presença dos policiais, ele confessou a autoria e deu detalhes da sua conduta. Ele relatou que estava há cinco dias fazendo uso de entorpecentes e quando se deslocou do bairro dele para Jardim da Penha, estava sobre efeito de cocaína e que ele cometeria algum crime para poder roubar algum objeto e trocar por substância entorpecente", afirmou o delegado.

DENÚNCIAS

Ainda de acordo com a polícia, a repercussão do caso fez com que muitas pessoas entrassem em contato com o Disque-Denúncia, pelo número 181 para fornecer informações sobre o suspeito. Foi graças às muitas denúncias, que a polícia conseguiu encontrar e prender o homem.

"A matéria que foi veiculada fez com que população participasse ativamente e a partir daquele mesmo dia, terça da semana passada, começaram a chegar várias informações para gente, várias denúncias. Em um trabalho conjunto com a Polícia Civil conseguimos identificar a casa dele, identificá-lo, programar uma operação e executar a prisão dele hoje (terça-feira)de manhã", afirmou o Major Gustavo Alves Tonani, da Polícia Militar.

O celular da advogada não foi recuperado. O suspeito disse a polícia que deixou o aparelho cair no chão quando fugiu da perseguição dos moradores de Jardim da Penha, no dia do roubo, e por isso teria perdido o celular.

RELEMBRE O CASO

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Uma advogada de 29 anos teve o celular roubado no meio da rua em Jardim da Penha , em Vitória, no dia 11 de agosto. O assalto aconteceu à luz do dia. Imagens de videomonitoramento mostram um homem dando um golpe conhecido como "mata-leão" na vítima. Logo depois, ele pega o aparelho celular e foge a pé.

O vídeo mostra a mulher andando pela calçada na Rua Carijós, quando o homem passa de bicicleta. Em outro momento das imagens, é possível ver os dois em confronto corporal. O homem dá um mata-leão na vítima pelas costas. Logo depois, ela cai no chão, ele pega o celular e foge correndo do local.