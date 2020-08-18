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Vício em drogas

PM escolta jovem com botija roubada nas costas em Santa Maria de Jetibá

O rapaz, que é usuário de drogas, aproveitou que os pais não estavam em casa e roubou a botija para pagar dívidas com traficantes. Arrependido, ele procurou a polícia e foi buscar a botija de volta

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 16:18
Polícia
Viatura da PM escoltou o rapaz que havia roubado a botija de gás da casa dos próprios pais em Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução
Um homem na rua carregando uma botija de gás de cozinha nas costas. A princípio uma cena normal e que não levanta suspeitas, mas não foi isso que ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (17), na cidade de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado. Nessa cena, que parece cotidiana, havia uma viatura policial fazendo a escolta do homem. 

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O vício em drogas fez com que um jovem roubasse a botija da casa dos próprios pais, que estavam viajando, e a levou para traficantes como forma de pagamento pela dívida que havia feito para consumir entorpecentes. Como se não bastasse o roubo praticado pelo próprio filho, a residência foi revirada e saqueada pelos criminosos que ficaram  sabendo que a casa de onde rapaz havia pegado a botija estava vazia.
Móveis foram desmontados e levados, eletrodomésticos e até mesmo a geladeira que havia sido comprada recentemente foram levados na ação criminosa. Os responsáveis pelo furto ainda estavam vendendo os itens subtraídos do imóvel no município, conforme apurado pela reportagem da TV Gazeta.

ESCOLTA

Arrependido pelo que havia feito, o jovem entrou em contato com a polícia, foi até o local onde havia entregue a botija aos traficantes e a pegou de volta.
Só que no trajeto de cerca de três quilômetros entre o local onde havia deixado a botija até o imóvel dos pais, o homem aparece em imagens de câmeras de segurança levando o objeto nas costas e sendo escoltado por uma viatura da Polícia Militar da cidade.
Em nota, a PM informou que houve o roubo de bens de uma residência em Santa Maria de Jetibá e reconheceu que viaturas acompanharam o rapaz no trajeto. A Polícia Militar, contudo, não confirmou se os militares realizaram uma espécie de "escolta punitiva" e que a conduta dos policiais passará por uma apuração em um processo administrativo. Apesar disso, a PM não explicou o que pode ocorrer nesse tipo de situação.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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