ES teve caso de menina de 10 anos que deu à luz após ser estuprada

Em março de 2019, a cidade de Santa Maria de Jetibá registrou um caso de uma criança de 10 anos que foi estuprada e engravidou Crédito: Divulgação/Idaf

"Nesta ocorrência de Santa Maria, quando fomos procurados pela família a gestação já estava no sexto mês, então não seria possível interromper a gestação. A menina seguiu em acompanhamento e o parto foi realizado em Vitória, meses depois. A criança nasceu saudável e sem sequelas, porém foi um caso emblemático na cidade, por ter ocorrido dentro da própria família", ressaltou o delegado.

INVESTIGAÇÃO

Após tomar ciência da história, o delegado iniciou a investigação. Após ouvir os envolvidos, Lucindo explicou que a menina havia sido abusada por um parente.

O delegado Fabrício Lucindo, atualmente em Linhares, foi o responsável por investigar o caso em Santa Maria de Jetibá Crédito: Amabily Caliman

"Trata-se de um caso familiar. A investigação foi concluída e o caso entregue ao Ministério Público" Fabrício Lucindo - Delegado responsável pela investigação

ALERTA

Este caso e o da menina de São mateus têm uma característica em comum: aconteceram no ambiente familiar. Segundo o delegado, este tipo de crime é praticado principalmente por pessoas próximas às crianças, muitas vezes de quem não se suspeita. Por isso é necessário ficar alerta com relação ao comportamento da criança.

"São casos chocantes e que assustam até mesmo nós que somos da área policial. Muitas vezes o perigo está dentro da própria casa. Pais, irmãos, enteados, primos ou pessoas muito próximas são quem mais cometem estes tipos de abusos. Ocorre que por desconhecimento, medo ou até mesmo receio do término do casamento, as mães ou outros familiares não denunciam. Mas é preciso denunciar e principalmente observar se a criança apresenta alguma mudança comportamental repentina, trauma, queixa e outras características de um abuso", explicou.