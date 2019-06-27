Crime

Criança de 10 anos vítima de estupro dá à luz bebê no ES

Durante as investigações, o acusado de ter estuprado a menina foi identificado pela polícia e confessou o ato

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 01:13

Titular da Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, Fabrício Lucindo Crédito: Amabily Caliman / Arquivo
Em março deste ano, uma família de Santa Maria de Jetibá procurou a delegacia após descobrir que a filha 10 anos de idade, que possui deficiência mental, estava com seis meses de gestação. O autor do crime já foi identificado pela polícia.  
Ao Gazeta Online, o delegado Fabrício Lucindo que após a descoberta do crime, uma equipe foi até à casa da menina e testemunhas foram ouvidas. Durante as investigações, o acusado de ter estuprado a menina foi encontrado e confessou o ato. O bebê, segundo o Fabrício, já nasceu e passa bem. 
"A mãe e o pai estavam desesperados por conta desse ato absurdo, dessa tragédia, e pediu ajuda para solucionar o problema", disse Lucindo. 
Após a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e ao Poder Judiciário. O acusado, que não teve a identidade revelada, vai responder por estupro de vulnerável. 
 

Estupro Polícia Civil Santa Maria de Jetibá
