Criança de 10 anos vítima de estupro dá à luz bebê no ES

Em março deste ano, uma família de Santa Maria de Jetibá procurou a delegacia após descobrir que a filha 10 anos de idade, que possui deficiência mental, estava com seis meses de gestação. O autor do crime já foi identificado pela polícia.
Ao Gazeta Online, o delegado Fabrício Lucindo que após a descoberta do crime, uma equipe foi até à casa da menina e testemunhas foram ouvidas. Durante as investigações, o acusado de ter estuprado a menina foi encontrado e confessou o ato. O bebê, segundo o Fabrício, já nasceu e passa bem.
"A mãe e o pai estavam desesperados por conta desse ato absurdo, dessa tragédia, e pediu ajuda para solucionar o problema", disse Lucindo.
Após a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e ao Poder Judiciário. O acusado, que não teve a identidade revelada, vai responder por estupro de vulnerável.