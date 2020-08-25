Mulher encontrada morta em Viana: caso ainda é mistério

Lizabeth Garcia Queiroz tinha 49 anos e morava em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Aposentada, a vítima contou ao filho que iria na sexta-feira (7)  véspera do crime  para um evento religioso em um sítio com uma amiga e que só voltaria na segunda-feira (10). Inicialmente, quando ela não retornou e os parentes não conseguiram contato, eles imaginaram que ela permanecia no local e que o celular estava sem sinal. Somente dez dias depois, quando a família foi registrar o desaparecimento na polícia, é que a morte de Lizabeth foi descoberta e o corpo identificado.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civi l informou, por nota, que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", diz a nota.

FAMÍLIA NÃO SABE O QUE PODE TER MOTIVADO O CRIME

Lizabeth morava sozinha em uma casa no bairro Ataíde, em Vila Velha, há um ano e meio. De acordo com familiares, ela possuía um bom relacionamento com a vizinhança e era muito religiosa. A família não tem ideia do que pode ter motivado o crime.

"Ela vivia de casa para a igreja, da igreja para casa. Não tinha problema com nenhum vizinho, nada assim. A gente não consegue imaginar o que pode ter provocado uma morte tão cruel", contou um familiar, que pediu para não ser identificado.

Apesar de não desconfiarem quem possa ser o autor do crime e não terem conhecimento de algo que possa ter motivado a morte de Lizabeth, a família acredita que ela tenha sido vítima de uma execução.

POLÍCIA PEDE QUE POPULAÇÃO DENUNCIE