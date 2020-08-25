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Parque Residencial Laranjeiras

Polícia prende cinco e identifica três envolvidos em homicídio na Serra

De acordo com informações da PC, um dos réus no processo é advogado criminalista suspeito de transmitir ordens de dentro de um presídio, e outro era procurado da Polícia Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 22:59

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 22:59

DHPP na Serra:
Cinco suspeitos foram presos e três suspeitos foram identificados pela Polícia Civil Crédito: A Gazeta
Cinco suspeitos foram presos e três suspeitos foram identificados pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, em operações realizadas nos dias 24 de junho, 01 e 24 de julho e 15 de agosto, nos bairros Cidade Continental, Vista do Mestre e Carapina Grande no município de Serra, e Morro da Garrafa, município de Vitória. Os investigados já são réus no homicídio e tentativa de homicídio ocorridos em um posto no dia 11 de junho deste ano, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra, ocasião em que foi dado cumprimento a Mandados de Prisão Temporária e Busca e Apreensão pelo crime de Homicídio.
De acordo com informações da PC, um dos réus no processo é advogado criminalista suspeito de transmitir ordens de dentro de um presídio, e outro era procurado da Polícia Federal, por ser um dos maiores assaltantes de agências de Correios do Estado.
Mais informações serão passadas em entrevista coletiva a ser realizada nesta terça-feira (25), no auditório da Chefatura da Polícia Civil.

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