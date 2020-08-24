Ladrões roubam escavadeira de 14 toneladas em Nova Venécia

O veículo foi visto transitando pelas ruas da cidade sem que ninguém desconfiasse da ação dos criminosos Crédito: Reprodução

Uma escavadeira hidráulica foi roubada em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo. O crime chamou atenção: o equipamento, que pesa 14 toneladas, precisou de uma carreta para ser levado. O roubo aconteceu no último sábado (22). Segundo a Polícia Civil , a máquina foi recuperada nesta segunda-feira (24), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Nenhum suspeito foi detido.

De acordo com a polícia, o equipamento foi levado do bairro Aeroporto, em Nova Venécia. A máquina, avaliada em R$ 230 mil, estava trancada no pátio de uma igreja. A escavadeira estava atendendo uma empresa que estava fazendo obras de pavimentação na região.

Moradores do bairro chegaram a ver os autores embarcando a máquina um uma carreta, mas não suspeitaram de nada. O veículo foi visto transitando pelas ruas da cidade sem que ninguém desconfiasse da ação dos criminosos.

Segundo o Delegado Douglas Trevizani, os criminosos se aproveitam por esse tipo de crime não ser comum. Não é todo dia que se leva um equipamento desse porte, não é uma prática corriqueira, por isso não se desconfia da ação em um primeiro momento", disse.

Segundo o delegado, o veículo seguiu até São Mateus, onde o equipamento foi colocado em outra carreta e seguiu para Cachoeiro de Itapemirim. Eles fazem isso para tentar confundir o trabalho de investigação policial, relatou Trevizani

Após o trabalho de investigação, a Polícia Civil encontrou o equipamento na cidade do Sul do Estado. A máquina estava escondida em um terreno. Segundo o delegado, as investigações seguem e nenhum suspeito foi detido. A empresa responsável vai buscar o equipamento.