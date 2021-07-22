Morte na BR 262

Carro é atingido por caminhão e atropela duas pessoas em Cariacica

O veículo seguia na faixa da direita, no sentido Viana, quando foi atingido na traseira por um caminhão. Com o impacto, o carro subiu no canteiro, atropelou duas pessoas e só parou na pista contrária

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 07:19

Redação de A Gazeta

Scarlat Carminate morreu após ser atropelada na BR 262 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um acidente terminou com duas pessoas atropeladas em Cariacica. A colisão aconteceu na BR 262, na altura do bairro Rio Branco, na noite desta quarta-feira (21). Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, um caminhão bateu na traseira de um carro, que perdeu o controle, subiu no canteiro e atropelou uma mulher e um jovem que estavam no canteiro central. A mulher, identificada como Scarlat Carminate, 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. 
Quem dirigia o carro era João Antônio Correia. Ele conta que foi tudo muito rápido, que ele nem tinha visto o que aconteceu e foi avisado por um dos netos que o acompanhavam.
“Eu não tinha nem visto, nem vi. O negócio foi muito rápido, a pancada foi tão forte que eu não vi. Meu neto falou pra parar o carro e ir lá. Paramos, fomos lá e chamamos o Samu”, disse.
Acidente aconteceu na pista central de trecho da BR 262 em Cariacica
Acidente aconteceu na pista central de trecho da BR 262 em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O carro que ele dirigia seguia na faixa da direita, no sentido Viana, quando foi atingido na traseira por um caminhão. Com o impacto, o veículo subiu no canteiro, atropelou duas pessoas e só parou na pista contrária.
Uma mulher que foi atingida teve ferimentos no braço e na cabeça. De acordo com informações da TV Gazeta, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima foi identificada como Scarlat Carminate, funcionária da Prefeitura de Cariacica. O sepultamento dela será às 16h desta quinta-feira (22).

PREFEITURA DE CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica manifestou pesar pela morte da servidora. Por meio de nota, informou que Scarlat trabalhava na administração municipal há nove anos. 
"A Prefeitura de Cariacica lamenta o falecimento da servidora Scarlet Marculano Carminate, 30 anos, vítima de atropelamento. Ela trabalhava na administração municipal há nove anos, e atualmente atuava na Gerência de Pagamento de Pessoal como auxiliar administrativa", diz a nota. 
Além da mulher, um jovem de 18 anos foi atropelado. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O motorista do carro e do caminhão fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

Atualização

22/07/2021 - 11:15
A mulher atropelada não resistiu aos ferimentos e morreu. A Prefeitura de Cariacica, onde ela trabalhava, enviou nota sobre o falecimento. O texto foi atualizado. 

