Duas pessoas ficam feridas em acidente de moto na BR 262, em Cariacica

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de moto que aconteceu na manhã deste domingo (11), na BR 262, na altura do bairro Vila Capixaba, em Cariacica.
A informação foi publicada pela equipe do Corpo de Bombeiros. Na nota, a informação era de que se tratava de queda de motocicleta, sem fornecer mais detalhes. Depois do acidente, a equipe da corporação e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados.
O Corpo de Bombeiros foi procurado pela equipe de reportagem, mas até o momento não há informação do estado de saúde das vítimas ou o que ocasionou o acidente. O texto será atualizado assim que a reportagem receber novas informações.