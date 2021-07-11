Duas pessoas ficam feridas em acidente de moto na BR 262, em Cariacica

11/07 às 10h30min | Vila Capixaba/Cariacica – Queda de Motocicleta: Equipe do CBMES acionada para atendimento, em conjunto com a unidade do SAMU, a duas vítimas de acidente envolvendo uma motocicleta, na rodovia BR 262. #193ES

O Corpo de Bombeiros foi procurado pela equipe de reportagem, mas até o momento não há informação do estado de saúde das vítimas ou o que ocasionou o acidente. O texto será atualizado assim que a reportagem receber novas informações.