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Acidente

Duas pessoas ficam feridas em acidente de moto na BR 262, em Cariacica

O Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para a ocorrência, registrada como "queda de motocicleta", na manhã deste domingo
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

11 jul 2021 às 14:35

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 14:35

Primeiro dia do decreto de quarentena no ES
Acidente ocorreu na BR 262, em Cariacica, na manhã deste domingo (11) Crédito: Fernando Madeira
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de moto que aconteceu na manhã deste domingo (11), na BR 262, na altura do bairro Vila Capixaba, em Cariacica.
A informação foi publicada pela equipe do Corpo de Bombeiros.  Na nota, a informação era de que se tratava de queda de motocicleta, sem fornecer mais detalhes. Depois do acidente, a equipe da corporação e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados.
O Corpo de Bombeiros foi procurado pela equipe de reportagem, mas até o momento não há informação do estado de saúde das vítimas ou o que ocasionou o acidente. O texto será atualizado assim que a reportagem receber novas informações.

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