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2.180 doses

Covid: Cachoeiro começa a vacinar população a partir de 30 anos

O agendamento foi aberto pela prefeitura nesta quarta-feira (21) para pessoas de 30 a 39 anos;  as vagas foram preenchidas em menos de duas horas

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 11:43

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

22 jul 2021 às 11:43
Como a vacina só pode ser armazenada por um período máximo de cinco dias, a prefeitura abriu para pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades
O agendamento on-line foi nesta quarta-feira (21), e as vagas esgotaram em menos de duas horas Crédito: Márcia Leal/PMCI
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começou a vacinar na manhã desta quinta-feira (22) pessoas a partir de 30 anos. O agendamento on-line foi nesta quarta-feira (21), e as vagas esgotaram em menos de duas horas. Foram disponibilizadas 2.180 doses.
O último agendado disponibilizado no município foi para pessoas acima de 33 anos, por isso, essa é a primeira vez que o público entre 30 e 32 anos consegue se vacinar. As doses estão sendo aplicadas em 16 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu.
Para vacinar, é necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou o CPF. No interior, não é necessário agendamento, basta as pessoas que fazem parte dessa faixa etária procurar a UBS do distrito para receber as instruções sobre a imunização.
“Estamos avançando bastante com a campanha de imunização, seguindo, estritamente, as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Isso tem se refletido na melhoria dos indicadores da pandemia, mas não podemos nos descuidar dos protocolos sanitários”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

TRABALHADORES INDUSTRIAIS

A Semus também recebeu 900 doses para vacinar trabalhadores industriais, mais uma categoria incluída entre os grupos prioritários pelo Ministério da Saúde. A vacinação para esse grupo ocorrerá na sexta-feira (23) e no sábado (24), na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-ES), na Avenida Jones dos Santos Neves (Alto Monte Cristo) – a instituição se encarregará de fazer o agendamento dos trabalhadores junto às empresas.

SEGUNDA DOSE

Cachoeiro também recebeu mais doses para a segunda aplicação em pessoas com comorbidades e trabalhadores da área de educação e das forças de segurança e salvamento. As pessoas com comorbidades que estiverem com a segunda dose para vencer, podem procurar uma UBS com sala de vacinas. No caso de profissionais de educação e segurança, a vacinação ocorrerá na Policlínica Municipal.
Para as demais pessoas que precisam tomar a segunda dose, basta procurar a unidade de saúde mais próxima ou a Policlínica Municipal assim que chegar o dia marcado no cartão de vacinas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h – se a data coincidir com final de semana ou feriado, é só se dirigir até o local no dia útil seguinte. Não é necessário agendamento prévio.

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