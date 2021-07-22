Covid: Cachoeiro começa a vacinar população a partir de 30 anos

O agendamento on-line foi nesta quarta-feira (21), e as vagas esgotaram em menos de duas horas Crédito: Márcia Leal/PMCI

O último agendado disponibilizado no município foi para pessoas acima de 33 anos, por isso, essa é a primeira vez que o público entre 30 e 32 anos consegue se vacinar. As doses estão sendo aplicadas em 16 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu.

Para vacinar, é necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou o CPF. No interior, não é necessário agendamento, basta as pessoas que fazem parte dessa faixa etária procurar a UBS do distrito para receber as instruções sobre a imunização.

“Estamos avançando bastante com a campanha de imunização, seguindo, estritamente, as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Isso tem se refletido na melhoria dos indicadores da pandemia, mas não podemos nos descuidar dos protocolos sanitários”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

TRABALHADORES INDUSTRIAIS

A Semus também recebeu 900 doses para vacinar trabalhadores industriais, mais uma categoria incluída entre os grupos prioritários pelo Ministério da Saúde. A vacinação para esse grupo ocorrerá na sexta-feira (23) e no sábado (24), na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-ES), na Avenida Jones dos Santos Neves (Alto Monte Cristo) – a instituição se encarregará de fazer o agendamento dos trabalhadores junto às empresas.

SEGUNDA DOSE

Cachoeiro também recebeu mais doses para a segunda aplicação em pessoas com comorbidades e trabalhadores da área de educação e das forças de segurança e salvamento. As pessoas com comorbidades que estiverem com a segunda dose para vencer, podem procurar uma UBS com sala de vacinas. No caso de profissionais de educação e segurança, a vacinação ocorrerá na Policlínica Municipal.