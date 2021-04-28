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Aprenda a preparar uma bela fritada de forno com sardinha

Super prática, a receita rende uma travessa com seis porções e pode ser o prato principal da sua próxima refeição em família

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

28 abr 2021 às 02:00
Fritada de forno com sardinha
A fritada de forno com sardinha  Crédito: Daniel Dayan
Feita de finas camadas de batata, cebola e sardinha envoltas por um delicioso creme temperado, a receita abaixo é uma ótima opção para servir em família. Ficou interessado nessa dica? Ela rende uma travessa com seis porções e vai ao forno por mais ou menos meia hora. Veja como fazer: 

FRITADA DE FORNO COM SARDINHA

Rendimento: 6 porções 
Tempo de preparo: 1 hora
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 3 batatas médias fatiadas bem finas
  • 2 cebolas médias fatiadas bem finas
  • Sal a gosto
  • 1 e meia xícara (chá) de creme de leite fresco
  • 2 ovos
  • 2 latas de sardinha em óleo (125g)
  • Sal e pimenta a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Afervente a batata e a cebola, separadamente, em água temperada com sal. Escorra bem.
  2. Em um refratário ou assadeira redonda média, intercale camadas de batata, de cebola e de sardinha. Finalize com uma camada de batata. Reserve.
  3. Em uma tigela, junte o creme de leite, os ovos e o óleo das sardinhas enlatadas. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
  4. Despeje essa mistura sobre a preparação e leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 35 minutos ou até que a fritada esteja dourada e cozida.
  5. Dica 1: as batatas devem ser apenas aferventadas, pois seu cozimento continuará no forno.
  6. Dica 2: acrescente queijo parmesão ralado à mistura de creme de leite.
Receita cedida pela marca Gomes da Costa. Veja mais em leia.ag/receitas.

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