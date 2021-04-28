Aprenda a preparar uma bela fritada de forno com sardinha

Feita de finas camadas de batata, cebola e sardinha envoltas por um delicioso creme temperado, a receita abaixo é uma ótima opção para servir em família. Ficou interessado nessa dica? Ela rende uma travessa com seis porções e vai ao forno por mais ou menos meia hora. Veja como fazer:
FRITADA DE FORNO COM SARDINHA
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 1 hora
Execução: fácil
Tempo de preparo: 1 hora
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 3 batatas médias fatiadas bem finas
- 2 cebolas médias fatiadas bem finas
- Sal a gosto
- 1 e meia xícara (chá) de creme de leite fresco
- 2 ovos
- 2 latas de sardinha em óleo (125g)
- Sal e pimenta a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Afervente a batata e a cebola, separadamente, em água temperada com sal. Escorra bem.
- Em um refratário ou assadeira redonda média, intercale camadas de batata, de cebola e de sardinha. Finalize com uma camada de batata. Reserve.
- Em uma tigela, junte o creme de leite, os ovos e o óleo das sardinhas enlatadas. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Despeje essa mistura sobre a preparação e leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 35 minutos ou até que a fritada esteja dourada e cozida.
- Dica 1: as batatas devem ser apenas aferventadas, pois seu cozimento continuará no forno.
- Dica 2: acrescente queijo parmesão ralado à mistura de creme de leite.
Receita cedida pela marca Gomes da Costa. Veja mais em leia.ag/receitas.