Penne com escarola e atum: confira receita fácil e saborosa

Uma lata de atum em conserva, algumas folhas de escarola e 200g de massa do tipo penne: com esse trio de ingredientes somados a alho e azeite surge um prato rápido, leve e saboroso para a refeição. A sugestão abaixo rende quatro porções. Veja como preparar:
PENNE COM ATUM E ESCAROLA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos, em média
Execução: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos, em média
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 200g de penne
- 1 colher (sopa) de azeite extravirgem
- 2 dentes de alho amassados
- 2 xícaras (chá) de escarola fatiada
- 1 lata de atum sólido em óleo (170g)
- MODO DE PREPARO:
- Cozinhe o penne conforme as recomendações da embalagem. Escorra a massa e reserve.
- Enquanto isso, aqueça o azeite em uma frigideira grande e doure o alho.
- Junte a escarola e refogue até começar a murchar. Reserve.
- Acrescente o penne e o atum com seu óleo. Misture bem e cozinhe por alguns minutos. Sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Gomes da Costa. Veja mais em leia.ag/receitas.