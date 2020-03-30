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5 ingredientes

Penne com escarola e atum: confira receita fácil e saborosa

Que tal um prato de preparo rápido e descomplicado para servir na sua próxima refeição? Nossa dica rende quatro porções

Publicado em 30 de Março de 2020 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 11:12
Penne com escarola e atum
Penne com escarola e atum: dica leve para o almoço Crédito: Gomes da Costa/Divulgação
Uma lata de atum em conserva, algumas folhas de escarola e 200g de massa do tipo penne: com esse trio de ingredientes somados a alho e azeite surge um prato rápido, leve e saboroso para a refeição. A sugestão abaixo rende quatro porções. Veja como preparar:

PENNE COM ATUM E ESCAROLA 

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos, em média
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 200g de penne
  • 1 colher (sopa) de azeite extravirgem 
  • 2 dentes de alho amassados
  • 2 xícaras (chá) de escarola fatiada
  • 1 lata de atum sólido em óleo (170g)
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Cozinhe o penne conforme as recomendações da embalagem. Escorra a massa e reserve. 
  2. Enquanto isso, aqueça o azeite em uma frigideira grande e doure o alho. 
  3. Junte a escarola e refogue até começar a murchar. Reserve. 
  4. Acrescente o penne e o atum com seu óleo. Misture bem e cozinhe por alguns minutos. Sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Gomes da Costa. Veja mais em leia.ag/receitas

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