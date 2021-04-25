Que tal um espaguete ao pesto de manjericão? Veja como fazer

Retire as folhas de manjericão dos talos e reserve.

No liquidificador, coloque o azeite, os dentes de alho, os 30g de grana padano e as castanhas e bata.



Em seguida, com o liquidificador ainda ligado, acrescente as folhas de manjericão e deixe bater até que se forme uma pasta. Está pronto o molho pesto.



Cozinhe a massa por sete minutos em água fervente.

Coloque o pesto em uma frigideira e aqueça.

Acrescente a massa com um pouco da água de seu cozimento.

