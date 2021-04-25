Que tal um espaguete ao pesto de manjericão? Veja como fazer

O pesto é um dos mais saborosos molhos italianos. Sua receita original, típica de Gênova, no Norte da Itália, combina folhas de manjericão, pinoli, alho, sal e queijo pecorino ralado, misturados com uma dose generosa de azeite extravirgem e temperados com pimenta preta.
Mostraremos abaixo uma versão alternativa do pesto, com castanha-do-Pará (também denominada de castanha-do-Brasil) e queijo grana padano. O molho é perfeito para acompanhar massas longas, como o espaguete. Veja como fazer:
ESPAGUETE COM MOLHO PESTO DE MANJERICÃO
- INGREDIENTES:
- 1 pacote de espaguete grano duro
- Para o molho pesto:
- 400ml de azeite de oliva extravirgem
- 30g de castanha-do-Pará
- 4 maços de manjericão
- 30g de queijo grana padano
- 2 dentes de alho descascados
- Sal a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Retire as folhas de manjericão dos talos e reserve.
- No liquidificador, coloque o azeite, os dentes de alho, os 30g de grana padano e as castanhas e bata.
- Em seguida, com o liquidificador ainda ligado, acrescente as folhas de manjericão e deixe bater até que se forme uma pasta. Está pronto o molho pesto.
- Cozinhe a massa por sete minutos em água fervente.
- Coloque o pesto em uma frigideira e aqueça.
- Acrescente a massa com um pouco da água de seu cozimento.
- Sirva com uma porção generosa de grana padano ralado e bom apetite!
Receita cedida pela marca Gran Mestri. Veja mais em leia.ag/receitas.