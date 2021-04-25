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Saboroso

Que tal um espaguete ao pesto de manjericão? Veja como fazer

O molho italiano típico de Gênova, no Norte da Itália, ganha aqui uma versão alternativa com castanha-do-Pará e queijo grana padano

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 08:15

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

25 abr 2021 às 08:15
Espaguete ao pesto de manjericão
O molho pesto é uma das mais saborosas criações italianas Crédito: Gran Mestri/Divulgação
O pesto é um dos mais saborosos molhos italianos. Sua receita original, típica de Gênova, no Norte da Itália, combina folhas de manjericão, pinoli, alho, sal e queijo pecorino ralado, misturados com uma dose generosa de azeite extravirgem e temperados com pimenta preta.
Mostraremos abaixo uma versão alternativa do pesto, com castanha-do-Pará (também denominada de castanha-do-Brasil) e queijo grana padano. O molho é perfeito para acompanhar massas longas, como o espaguete. Veja como fazer: 

ESPAGUETE COM MOLHO PESTO DE MANJERICÃO

  • INGREDIENTES:
  • 1 pacote de espaguete grano duro 
  • Para o molho pesto:
  • 400ml de azeite de oliva extravirgem
  • 30g de castanha-do-Pará
  • 4 maços de manjericão 
  • 30g de queijo grana padano
  • 2 dentes de alho descascados
  • Sal a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Retire as folhas de manjericão dos talos e reserve.
  2. No liquidificador, coloque o azeite, os dentes de alho, os 30g de grana padano e as castanhas e bata.
  3. Em seguida, com o liquidificador ainda ligado, acrescente as folhas de manjericão e deixe bater até que se forme uma pasta. Está pronto o molho pesto.
  4. Cozinhe a massa por sete minutos em água fervente.
  5. Coloque o pesto em uma frigideira e aqueça.
  6. Acrescente a massa com um pouco da água de seu cozimento.
  7. Sirva com uma porção generosa de grana padano ralado e bom apetite! 
Receita cedida pela marca Gran Mestri. Veja mais em leia.ag/receitas

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