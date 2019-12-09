Pronto em 30 minutos

Penne com bacalhau mediterrâneo é uma receita prática para a ceia

Inspire-se na receita para receber bem nas festas de fim de ano: você vai precisar de lombo de bacalhau, massa de grano duro, azeitonas pretas e tomates
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 13:35

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 13:35

Crédito: Ara Fotografia/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 1 kg de lombo de bacalhau dessalgado
  • Azeite a gosto
  • 1 pacote de penne integral grano duro (500 g)
  • 6 tomates médios sem sementes, cortados em cubos pequenos
  • 1 xícara (chá) de azeitonas pretas graúdas sem caroço e cortadas ao meio
  • 8 dentes de alho picados
  • Salsa picada a gosto
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Preaqueça o forno a 200°C. Forre uma assadeira com papel alumínio untado com azeite. Coloque o lombo de bacalhau, regue com azeite o suficiente para envolver todo o peixe e asse por cerca de 20 minutos, ou até que ele esteja macio e se soltando em lascas. Reserve aquecido.
Cozinhe o penne de acordo com as instruções da embalagem. Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça 1 fio de azeite. Coloque o alho e quando ele estiver levemente dourado junte o tomate. Cozinhe somente até o tomate aquecer. Acrescente as azeitonas, ajuste o sal e salpique a salsa.
Retire o bacalhau do forno e desfie em lascas médias. Misture delicadamente o bacalhau ao molho e sirva com a massa aquecida.

Rendimento:

6 porções

Tempo:

30 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Adria.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

