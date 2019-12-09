Penne com bacalhau mediterrâneo é uma receita prática para a ceia

- INGREDIENTES:
- 1 kg de lombo de bacalhau dessalgado
- Azeite a gosto
- 1 pacote de penne integral grano duro (500 g)
- 6 tomates médios sem sementes, cortados em cubos pequenos
- 1 xícara (chá) de azeitonas pretas graúdas sem caroço e cortadas ao meio
- 8 dentes de alho picados
- Salsa picada a gosto
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
Preaqueça o forno a 200°C. Forre uma assadeira com papel alumínio untado com azeite. Coloque o lombo de bacalhau, regue com azeite o suficiente para envolver todo o peixe e asse por cerca de 20 minutos, ou até que ele esteja macio e se soltando em lascas. Reserve aquecido.
Cozinhe o penne de acordo com as instruções da embalagem. Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça 1 fio de azeite. Coloque o alho e quando ele estiver levemente dourado junte o tomate. Cozinhe somente até o tomate aquecer. Acrescente as azeitonas, ajuste o sal e salpique a salsa.
Retire o bacalhau do forno e desfie em lascas médias. Misture delicadamente o bacalhau ao molho e sirva com a massa aquecida.
Rendimento:
6 porções
Tempo:
30 minutos
Complexidade:
Fácil