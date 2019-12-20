Receita de filé folhado com socol e cogumelos do chef Hugo Grassi

- INGREDIENTES:
- 1 peça de filé mignon com aprox. 20 cm de comprimento
- Alecrim picado (a gosto)
- Sal (a gosto)
- Cogumelos frescos laminados
- Meia cebola picadinha
- 1 colher de manteiga
- Socol (ou substitua por presunto cru)
- 1 pacote de massa folhada
- 1 gema para pincelar a massa e colar as bordas.
MODO DE PREPARO:
Tempere o filé com alecrim, mostarda dijon e sal e deixe descansar por 1 hora. Feito isso, sele o filé de todos os lados, em uma frigideira, e deixe esfriar. Também em uma frigideira, coloque a manteiga e deixe dourar. Acrescente os cogumelos, a cebola e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar até secar todo o líquido e bata os cogumelos no liquidificador até formar uma pasta. Deixe esfriar.
Coloque a pasta de cogumelos sobre o filé já selado, envolva-o com as fatias de socol e com a massa folhada desenrolada. Feche a massa folhada bem justa, formando um envelope. Pincele a gema de ovo por toda a massa e leve ao forno a 180°C por aproximadamente 30 minutos, até que ela fique dourada e a carne rosada por dentro.
Rendimento:
8 porções
Tempo:
90 minutos
Complexidade:
Fácil