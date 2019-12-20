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Prato para a ceia

Receita de filé folhado com socol e cogumelos do chef Hugo Grassi

Releitura do clássico Filé Wellington é uma sugestão do chef do Casa S Buffet, Hugo Grassi, para servir na ceia de Natal. Receita rende oito porções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 12:19

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 12:19

Filé folhado com socol e cogumelos do chef Hugo Grassi Crédito: Vitor Jubini
  • INGREDIENTES:
  • 1 peça de filé mignon com aprox. 20 cm de comprimento
  • Alecrim picado (a gosto)
  • Sal (a gosto)
  • Cogumelos frescos laminados
  • Meia cebola picadinha
  • 1 colher de manteiga
  • Socol (ou substitua por presunto cru)
  • 1 pacote de massa folhada
  • 1 gema para pincelar a massa e colar as bordas.

MODO DE PREPARO:

Tempere o filé com alecrim, mostarda dijon e sal e deixe descansar por 1 hora. Feito isso, sele o filé de todos os lados, em uma frigideira, e deixe esfriar. Também em uma frigideira, coloque a manteiga e deixe dourar. Acrescente os cogumelos, a cebola e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar até secar todo o líquido e bata os cogumelos no liquidificador até formar uma pasta. Deixe esfriar.
Coloque a pasta de cogumelos sobre o filé já selado, envolva-o com as fatias de socol e com a massa folhada desenrolada. Feche a massa folhada bem justa, formando um envelope. Pincele a gema de ovo por toda a massa e leve ao forno a 180°C por aproximadamente 30 minutos, até que ela fique dourada e a carne rosada por dentro.

Rendimento:

8 porções 

Tempo:

90 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita do chef Hugo Grassi, do Casa S Buffet, em Santa Lúcia, Vitória.

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