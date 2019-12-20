Receita de filé folhado com socol e cogumelos do chef Hugo Grassi

Tempere o filé com alecrim, mostarda dijon e sal e deixe descansar por 1 hora. Feito isso, sele o filé de todos os lados, em uma frigideira, e deixe esfriar. Também em uma frigideira, coloque a manteiga e deixe dourar. Acrescente os cogumelos, a cebola e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar até secar todo o líquido e bata os cogumelos no liquidificador até formar uma pasta. Deixe esfriar.