Pai e filho na volta da praia ficam feridos em acidente na Beira-Mar

Acidente na Avenida Beira-mar Crédito: Resultados da pesquisa Resultados da Web Giordany Bozzato

Um acidente envolvendo um ônibus e uma moto na Avenida Beira-mar, em Vitória , próximo ao Hortomercado, deixou pai e filho feridos. A colisão aconteceu por volta das 13 horas nesta quarta-feira (25).

Segundo André Oliveira, irmão do motociclista envolvido no acidente, Maximiliano Oliveira estava com o filho de 10 anos na moto, enquanto ele seguia atrás, de carro. Os três estavam voltando da praia.

Acidente na Avenida Beira-mar Crédito: Resultados da pesquisa Resultados da Web Giordany Bozzato

No entanto, perto da faixa branca que separa as faixas da direita e da esquerda, Maximiliano tentou frear, perdeu o controle da moto e avançou o sinal vermelho. Ele seguia no sentido Centro.

Após avançar o sinal, ele acabou colidindo no ônibus municipal da linha 201 que estava cruzando a pista e seguia no sentido Jardim Camburi. O veículo estava com poucos passageiros. Maximiliano e o filho se feriram e foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas. De acordo com André Oliveira, o menino já recebeu alta e o pai permanece internado.