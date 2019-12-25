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Batida entre moto e ônibus

Pai e filho na volta da praia ficam feridos em acidente na Beira-Mar

Segundo André Oliveira, irmão do motociclista envolvido no acidente, Maximiliano Oliveira levava o filho de 10 anos na garupa. Ele teria avançado o semáforo fechado e atingido o ônibus em um cruzamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2019 às 15:41

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 15:41

Acidente na Avenida Beira-mar Crédito: Resultados da pesquisa Resultados da Web Giordany Bozzato
Um acidente envolvendo um ônibus e uma moto na Avenida Beira-mar, em Vitória, próximo ao Hortomercado, deixou pai e filho feridos. A colisão aconteceu por volta das 13 horas nesta quarta-feira (25).
Segundo André Oliveira, irmão do motociclista envolvido no acidente, Maximiliano Oliveira estava com o filho de 10 anos na moto, enquanto ele seguia atrás, de carro. Os três estavam voltando da praia.
Acidente na Avenida Beira-mar Crédito: Resultados da pesquisa Resultados da Web Giordany Bozzato
No entanto, perto da faixa branca que separa as faixas da direita e da esquerda, Maximiliano tentou frear, perdeu o controle da moto e avançou o sinal vermelho. Ele seguia no sentido Centro.

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Após avançar o sinal, ele acabou colidindo no ônibus municipal da linha 201 que estava cruzando a pista e seguia no sentido Jardim Camburi. O veículo estava com poucos passageiros. Maximiliano e o filho se feriram e foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas. De acordo com André Oliveira, o menino já recebeu alta e o pai permanece internado. 
A Polícia Militar informou que fez o teste do bafômetro no piloto da moto, que deu negativo para o uso de álcool.

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