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Leonel Ximenes

Domingo violento em Cariacica: um assassinato a cada seis horas

Sete assassinatos  foram registrados em todo o Estado ontem (8); um deles em Laranja da Terra, fato que não ocorrida na cidade desde maio de 2018

Publicado em 09 de Março de 2020 às 10:51

Públicado em 

09 mar 2020 às 10:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Larissa Avilez
O domingo que se passou foi violento no Estado. Aconteceram sete homicídios ao longo do dia, sendo que quatro deles foram registrados em Cariacica.
Chama atenção que Flexal II foi palco de dois crimes. O primeiro, por volta das 7h30, e o segundo, às 16h35. O bairro recebe as atenções do Programa Estado Presente e, também, do Programa Em Frente, Brasil, do governo federal, que destina efetivo da Força Nacional para o patrulhamento ostensivo bem como trabalho de investigações.

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As demais fatalidades foram nos bairros Roças Velhas e Santa Bárbara, que não têm alcance destes projetos.

DUAS OCORRÊNCIAS NO INTERIOR

Além de Cariacica, assassinatos aconteceram na Serra e em cidades do interior, como Laranja da Terra e Pinheiros. Em Laranja da Terra, por sinal, não era registrado um homicídio desde maio de 2018.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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