Domingo violento em Cariacica: um assassinato a cada seis horas

O domingo que se passou foi violento no Estado. Aconteceram sete homicídios ao longo do dia, sendo que quatro deles foram registrados em Cariacica
.
Chama atenção que Flexal II foi palco de dois crimes. O primeiro, por volta das 7h30, e o segundo, às 16h35. O bairro recebe as atenções do Programa Estado Presente
e, também, do Programa Em Frente, Brasil
, do governo federal, que destina efetivo da Força Nacional para o patrulhamento ostensivo bem como trabalho de investigações.
As demais fatalidades foram nos bairros Roças Velhas e Santa Bárbara, que não têm alcance destes projetos.
Além de Cariacica, assassinatos aconteceram na Serra e em cidades do interior, como Laranja da Terra e Pinheiros. Em Laranja da Terra, por sinal, não era registrado um homicídio desde maio de 2018.