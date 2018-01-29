Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Jovens do Espírito Santo são presos com drogas e armas no Rio
Tráfico

Jovens do Espírito Santo são presos com drogas e armas no Rio

A polícia prendeu primeiro um casal na Via Dutra e depois chegou ao receptador da carga, na Barra da Tijuca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 12:12

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 12:12

Miquelangelo, Gabrielle e Plínio foram presos no Rio de Janeiro e vão responder por vários crimes Crédito: Polícia Civil do RJ/Divulgação
Um trio de jovens do Espírito Santo foi preso na madrugada deste domingo (28) no Rio de Janeiro transportando armas e drogas. Um casal foi detido primeiramente na Rodovia Presidente Dutra, a Via Dutra. Depois a Polícia Civil chegou a outro jovem na Barra da Tijuca, zona nobre do Rio.
O casal - Miquelangelo de Mendonça Ellis, de 20 anos, e Gabrielle Marins do Espírito Santo, de 19 anos - foi pego com drogas, armas e munição e faria uma entrega na Barra da Tijuca para Plínio Maurício Barbosa Montemor, de 22 anos, também detido.
A abordagem ao casal na Via Dutra aconteceu por volta das 2 horas da manhã na cidade de Seropédica, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, durante uma blitz de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a corporação, o casal demonstrou nervosismo na abordagem, o que levantou a suspeita. Eles dirigiam um Toyota Corolla.
Os dois transportavam três pistolas - duas 9mm e uma .380 - cinco carregadores, 511 munições variadas, um revólver calibre .357, 110 tabletes de substância semelhante a maconha, além de 50 sacos de substância semelhante a Skank e cinco pacotes de substância parecida com haxixe.
Com o trio a Polícia apreendeu grande quantidade de drogas e armas, além de munições e carregadores Crédito: Polícia Civil do RJ/Divulgação
Plínio, o receptador desse material, foi pego por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil. Com a prisão do casal, a polícia chegou a ele na Barra da Tijuca. Ele aguardava toda a carga na região do Jardim Oceânico.
Os três serão autuados por organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de armas e munições de uso restrito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo
Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados