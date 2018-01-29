Jovens do Espírito Santo são presos com drogas e armas no Rio

Miquelangelo, Gabrielle e Plínio foram presos no Rio de Janeiro e vão responder por vários crimes Crédito: Polícia Civil do RJ/Divulgação

Um trio de jovens do Espírito Santo foi preso na madrugada deste domingo (28) no Rio de Janeiro transportando armas e drogas. Um casal foi detido primeiramente na Rodovia Presidente Dutra, a Via Dutra. Depois a Polícia Civil chegou a outro jovem na Barra da Tijuca, zona nobre do Rio.

O casal - Miquelangelo de Mendonça Ellis, de 20 anos, e Gabrielle Marins do Espírito Santo, de 19 anos - foi pego com drogas, armas e munição e faria uma entrega na Barra da Tijuca para Plínio Maurício Barbosa Montemor, de 22 anos, também detido.

A abordagem ao casal na Via Dutra aconteceu por volta das 2 horas da manhã na cidade de Seropédica, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, durante uma blitz de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a corporação, o casal demonstrou nervosismo na abordagem, o que levantou a suspeita. Eles dirigiam um Toyota Corolla.

Os dois transportavam três pistolas - duas 9mm e uma .380 - cinco carregadores, 511 munições variadas, um revólver calibre .357, 110 tabletes de substância semelhante a maconha, além de 50 sacos de substância semelhante a Skank e cinco pacotes de substância parecida com haxixe.

Com o trio a Polícia apreendeu grande quantidade de drogas e armas, além de munições e carregadores Crédito: Polícia Civil do RJ/Divulgação

Plínio, o receptador desse material, foi pego por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil. Com a prisão do casal, a polícia chegou a ele na Barra da Tijuca. Ele aguardava toda a carga na região do Jardim Oceânico.