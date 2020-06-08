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Trem Bala

Operação policial prende membro de facção criminosa que atua em Vitória

O homem foi encontrado no bairro Novo Brasil, em Cariacica; contra ele havia um mandado de prisão por homicídio e outros crimes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 20:30

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 20:30

PM prende Léo Brechó em Cariacica, ele é apontado como integrante de facção
PM prende Léo Brechó em Cariacica, ele é apontado como integrante de facção Crédito: Divulgação
Leonardo Santos de Moura, conhecido como Léo Brechó, foi preso na tarde desta segunda-feira (08), em Novo Brasil, Cariacica, após informações recebidas pela diretoria de Inteligência da Polícia Militar. Antes dela, havia sido deflagrada uma operação integrada da Polícia Civil e Polícia Militar, realizada nesta segunda-feira (08), no Bairro da Penha, da qual o suspeito fugiu. Segundo a polícia, ele é apontado como um dos principais integrantes da facção criminosa Trem Bala. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio e outros crimes.
De acordo com a PM, Léo Brechó era o braço direito de John Lennon, já preso, e atuava na região da Ilha do Príncipe, em Vitória. De acordo com o Coronel Caus, vários homicídios ocorridos de dezembro de 2019 a Março de 2020, nessa região, são apontados como sendo de autoria de ambos. "Portanto, mais uma prisão de grande relevância para a Segurança Pública capixaba. Ele participou junto ao comparsa do recente duplo homicídio na Ilha do Príncipe. Esteve preso e fugiu em uma saidinha. Além dele, também prendemos dois indivíduos do Trem Bala que tinham fugido para a zona rural de Guarapari ao saberem da operação", disse.
Ainda segundo o Coronel, a prisão do suspeito contou com a atuação do serviço de inteligência da Polícia Militar, juntamente à Força Tática do 7º Batalhão da PM.

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