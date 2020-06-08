Operação policial prende membro de facção criminosa que atua em Vitória

Leonardo Santos de Moura, conhecido como Léo Brechó, foi preso na tarde desta segunda-feira (08), em Novo Brasil, Cariacica, após informações recebidas pela diretoria de Inteligência da Polícia Militar. Antes dela, havia sido deflagrada uma operação integrada da Polícia Civil e Polícia Militar, realizada nesta segunda-feira (08), no Bairro da Penha, da qual o suspeito fugiu. Segundo a polícia, ele é apontado como um dos principais integrantes da facção criminosa Trem Bala. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio e outros crimes.