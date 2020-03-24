Adolescente que ameaçou equipe da TV Gazeta é detido em Vila Velha Crédito: TV Gazeta

A operação deflagrada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e pela Guarda Municipal do município buscava identificar esconderijos de armas e drogas, além de dar continuidade às investigações sobre crimes cometidos nos bairros de Vila Velha.

A OPERAÇÃO

Em uma primeira busca, a polícia prendeu dois jovens, de 18 e 19 anos, além do adolescente de 16 anos, que foi apreendido. Com eles foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e munições.

Na hora da abordagem, os criminosos arremessaram os armamentos pela janela, mas as armas foram localizadas pelos policiais logo depois. O grupo é ligado ao narcotráfico local e foi preso escondido no interior de uma casa abandonada.

Pouco tempo depois, a polícia também conseguiu capturar três jovens, de 20, 21 e 24 anos, que tentavam fugir. Eles foram encontrados em uma casa e com eles foram apreendidos munições, armas e dois artefatos explosivos de fabricação caseira. Foi necessário o acionamento do Esquadrão Anti-Bomba da Polícia Militar para remoção das granadas.

"Quando as viaturas chegaram ao primeiro local de buscas, indivíduos que estavam na rua visualizaram as equipes, fugiram e adentraram a residência de um adolescente de 15 anos. No local foram apreendidos uma espingarda calibre .12 e sete munições do mesmo calibre, duas granadas, duas pistolas calibre .380, três carregadores, 58 munições de calibre .380 e coldre", relatou o titular da DHPP Vila Velha, delegado Tarik Souki.

Os criminosos maiores de idade foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e associação criminosa. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Os adolescentes assinaram Boletins de Ocorrência Circunstanciados por ato infracional análogo ao crime de posse ilegal de arma de fogo e foram reintegrados às respectivas famílias.

AMEAÇAS À TV GAZETA

Uma equipe da TV Gazeta foi ameaçada e expulsa do bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, enquanto gravava uma reportagem na manhã do dia 11 de março de 2020, quarta-feira. A equipe produzia uma matéria sobre um tiroteio no local, que acabou com uma jovem de 25 anos ferida.

Um homem apareceu e ameaçou a equipe. "Meus superiores deram ideia ali, irmão. Vocês não podem ficar aqui, aqui é nossa favela. Não está acontecendo nada, mas vocês falam demais", disse o homem, sem se identificar.