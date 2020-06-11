Criminosos invadem casa e matam homem a tiros em Linhares

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares

Este é o 38º homicídio registrado no município este ano. Até às 13h desta quinta-feira (11), nenhum suspeito havia sido detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.