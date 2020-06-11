Criminosos invadem casa e matam homem a tiros em Linhares

Um homem de 39 anos foi assassinado a tiros dentro da casa onde morava no bairro Santa Cruz, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (11).
De acordo com informações da Polícia Militar, quatro homens invadiram a casa e efetuaram os disparos. A vítima foi atingida por seis tiros e não resistiu.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Este é o 38º homicídio registrado no município este ano. Até às 13h desta quinta-feira (11), nenhum suspeito havia sido detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.
Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte