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Vitória

Paralisação de rodoviários da Tabuazeiro entra no segundo dia

De acordo com membros do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), os profissionais dessa empresa enfrentam atrasos no salário e no tíquete-alimentação há pelo menos três meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 07:22

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 07:22

Rodoviários da viação Tabuazeiro iniciam paralisação
Rodoviários da viação Tabuazeiro iniciam paralisação Crédito: Divulgação/ Sindirodoviários
A paralisação dos rodoviários da viação Tabuazeiro entrou em seu segundo dia nesta terça-feira (23). A empresa é uma das três que operam o sistema municipal de transporte de Vitória.
Os ônibus da viação não saem da garagem desde a madrugada desta segunda-feira (22). De acordo com membros do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), os profissionais dessa empresa enfrentam atrasos no salário e no tíquete-alimentação há pelo menos três meses.
Não há previsão de término da paralisação. Essa é a segunda vez em menos de dois meses que os trabalhadores da Tabuazeiro decidem cruzar os braços.

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A paralisação afeta passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.

OUTRO LADO

A reportagem fez contato com o Setpes (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo), que afirmou nessa segunda-feira que está bastante preocupado com o sistema municipal de transporte de passageiros, "considerando a grave situação que o setor está atravessando".
O Setpes aponta "que a solução para o retorno da operação da Viação Tabuazeiro é a ajuda do poder municipal" . "A receita das passagens de ônibus não suporta o custo da empresa. O SETPES reforça ainda que, o Sistema de Transporte Municipal de Vitória não recebe subsídio do governo, sendo sua receita dependente das passagens de ônibus. Desde o início da pandemia o sistema municipal perdeu mais de 80% dos passageiros, e é por isso que precisa de suporte do poder municipal para garantir a operação dos ônibus" , finaliza a nota.
Prefeitura de Vitória (PMV), por meio de nota, informou que está estudando medidas complementares às já tomadas anteriormente para ajudar a empresa e os trabalhadores. "O órgão destaca que já repassou, como antecipação de crédito, meio milhão de reais relativos aos vales-transporte dos servidores e buscará, ainda, em conjunto com as empresas e representantes dos funcionários uma solução" .

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