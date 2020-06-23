Paralisação de rodoviários da Tabuazeiro entra no segundo dia

Rodoviários da viação Tabuazeiro iniciam paralisação Crédito: Divulgação/ Sindirodoviários

A paralisação dos rodoviários da viação Tabuazeiro entrou em seu segundo dia nesta terça-feira (23). A empresa é uma das três que operam o sistema municipal de transporte de Vitória

Não há previsão de término da paralisação. Essa é a segunda vez em menos de dois meses que os trabalhadores da Tabuazeiro decidem cruzar os braços.

A paralisação afeta passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.

OUTRO LADO

A reportagem fez contato com o Setpes (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo), que afirmou nessa segunda-feira que está bastante preocupado com o sistema municipal de transporte de passageiros, "considerando a grave situação que o setor está atravessando".

O Setpes aponta "que a solução para o retorno da operação da Viação Tabuazeiro é a ajuda do poder municipal" . "A receita das passagens de ônibus não suporta o custo da empresa. O SETPES reforça ainda que, o Sistema de Transporte Municipal de Vitória não recebe subsídio do governo, sendo sua receita dependente das passagens de ônibus. Desde o início da pandemia o sistema municipal perdeu mais de 80% dos passageiros, e é por isso que precisa de suporte do poder municipal para garantir a operação dos ônibus" , finaliza a nota.