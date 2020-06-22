Rodoviários iniciam paralisação em empresa que opera ônibus em Vitória

Rodoviários da viação Tabuazeiro iniciam paralisação Crédito: Divulgação/ Sindirodoviários

Os rodoviários da viação Tabuazeiro, que opera ônibus do sistema municipal de transporte de Vitória , voltaram a cruzar os braços. Desde a madrugada desta segunda-feira (22), nenhum ônibus saiu da garagem da empresa, que fica localizada no município da Serra.

A viação Tabuazeiro é uma das três empresas de ônibus que são responsáveis pelos ônibus municipais de Vitória, os chamados verdinhos. Em abril, os profissionais dessa viação entraram em greve, movimento que durou quase um mês na Capital e chegou a se estender também para as outras duas viações, o que gerou uma briga na Justiça.

No dia 29 de abril, a empresa informou à Justiça do Trabalho sobre a irregularidade da paralisação, alegando que os rodoviários não estariam cumprindo com uma liminar para que fosse mantida a circulação parcial da frota de ônibus municipais.

Agora, novamente, decidem começar uma paralisação em protesto contra atraso de salário e no pagamento de tíquete-alimentação. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a viação Tabuazeiro, que chegou a admitir em maio que estava com dificuldade para honrar seus compromissos, está atrasando salários há três meses.

De acordo com o Sindirodoviários, a paralisação não tem previsão de acabar. "Os rodoviários decidiram parar até a empresa pagar. Foi feito acordo e a empresa não cumpriu e está atrasando mais ainda agora. Já são 3 meses de salários e 2 meses de tíquetes em atraso", afirmou.

A paralisação afeta passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas. A reportagem fez contato com o Setpes (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo), que afirmou que está bastante preocupado com o sistema municipal de transporte de passageiros, "considerando a grave situação que o setor está atravessando".

"Na última quinta-feira, 18 de junho, a Viação Tabuazeiro protocolou um requerimento de ajuda à Secretaria Municipal de Transportes/ Prefeitura, aderindo à Lei Municipal nº 9.640/2020, que instituiu o regime emergencial de operação e custeio do transporte público coletivo, que traz uma cooperação do Município com as empresas do setor", afirmou em nota o sindicato patronal.

No fim da manhã desta segunda-feira (22), O Setpes emitiu outra nota, informando "que a solução para o retorno da operação da Viação Tabuazeiro é a ajuda do poder municipal". "A receita das passagens de ônibus não suporta o custo da empresa. O SETPES reforça ainda que, o Sistema de Transporte Municipal de Vitória não recebe subsídio do governo, sendo sua receita dependente das passagens de ônibus. Desde o início da pandemia o sistema municipal perdeu mais de 80% dos passageiros, e é por isso que precisa de suporte do poder municipal para garantir a operação dos ônibus", finaliza a nota.