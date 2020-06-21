Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Passageiro que viajou em pé no ônibus por causa do banco molhado será indenizado

Juiz decidiu que empresa de transporte coletivo intermunicipal terá que indenizar em R$ 2 mil a vítima, que ficou mais de três horas em pé no coletivo

Públicado em 

21 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A empresa de ônibus alegou que não tinha culpa pelo transtorno
A empresa de ônibus alegou que não tinha culpa pelo transtorno Crédito: Divulgação
Um passageiro vai receber R$ 2 mil de indenização, por danos morais, de uma empresa intermunicipal de transporte coletivo porque teve que viajar em pé no ônibus, durante mais de três horas, porque o lugar que iria ocupar estava encharcado de água por causa de uma goteira no teto do veículo.
O passageiro pegou o ônibus na Rodoviária de Vitória com destino a Pinheiros, no extremo Norte do Estado, e teve que viajar em pé no trecho até Colatina, no Noroeste. Na etapa posterior da viagem, de três horas e meia, até o destino final, a vítima, cansada, acabou ocupando a poltrona molhada mesmo.
Na ação judicial, a empresa de ônibus alegou ao juiz Helthon Neves Farias, da Vara Única de Pinheiros, que o gotejamento não ocorreu por sua culpa e que o veículo tinha outras poltronas vagas. Por fim, a viação defendeu que a situação não passa de “mero dissabor, incapaz de gerar danos morais”.
Mas o magistrado não aceitou os argumentos da empresa de transporte coletivo e entendeu que a alegação de que a situação ocorreu por culpa de terceiros não foi devidamente comprovada. “Isso porque, quando o autor embarcou no referido ônibus, percebeu de imediato que sua poltrona estava molhada e que havia uma goteira, [...] caso, no decorrer da viagem começasse a gotejar, aí sim poderia se cogitar que alguma bagagem estivesse em estado de fusão, que não ocorreu no presente caso”, escreveu Farias na sentença.

Veja Também

Falta de máscara e lotação nos ônibus geram 7 mil denúncias no ES

Ex-funcionários da Itapemirim fecham garagem e impedem saída de ônibus

Por fim, o juiz concluiu: “Não se pode alegar mero dissabor, considerando que o consumidor pagou pelos serviços prestados e teve o desconforto de viajar em pé durante quatro horas e ainda, prosseguiu mais 3h30min sentado em uma poltrona molhada embaixo da goteira”.
Na decisão, o magistrado entendeu que houve falha na prestação dos serviços, razão pela qual a empresa foi condenada a indenizar em R$ 2 mil o autor da ação judicial pelos danos morais decorrentes.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Colatina Justiça ônibus Pinheiros Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados