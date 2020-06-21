Passageiro que viajou em pé no ônibus por causa do banco molhado será indenizado

A empresa de ônibus alegou que não tinha culpa pelo transtorno Crédito: Divulgação

Um passageiro vai receber R$ 2 mil de indenização, por danos morais , de uma empresa intermunicipal de transporte coletivo porque teve que viajar em pé no ônibu s, durante mais de três horas, porque o lugar que iria ocupar estava encharcado de água por causa de uma goteira no teto do veículo.

O passageiro pegou o ônibus na Rodoviária de Vitória com destino a Pinheiros, no extremo Norte do Estado , e teve que viajar em pé no trecho até Colatina, no Noroeste. Na etapa posterior da viagem, de três horas e meia, até o destino final, a vítima, cansada, acabou ocupando a poltrona molhada mesmo.

Na ação judicial, a empresa de ônibus alegou ao juiz Helthon Neves Farias, da Vara Única de Pinheiros, que o gotejamento não ocorreu por sua culpa e que o veículo tinha outras poltronas vagas. Por fim, a viação defendeu que a situação não passa de “mero dissabor, incapaz de gerar danos morais”.

Mas o magistrado não aceitou os argumentos da empresa de transporte coletivo e entendeu que a alegação de que a situação ocorreu por culpa de terceiros não foi devidamente comprovada. “Isso porque, quando o autor embarcou no referido ônibus, percebeu de imediato que sua poltrona estava molhada e que havia uma goteira, [...] caso, no decorrer da viagem começasse a gotejar, aí sim poderia se cogitar que alguma bagagem estivesse em estado de fusão, que não ocorreu no presente caso”, escreveu Farias na sentença.

Por fim, o juiz concluiu: “Não se pode alegar mero dissabor, considerando que o consumidor pagou pelos serviços prestados e teve o desconforto de viajar em pé durante quatro horas e ainda, prosseguiu mais 3h30min sentado em uma poltrona molhada embaixo da goteira”.